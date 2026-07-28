Альтернатива Galaxy S26 Ultra и iPhone 17 Pro Max с топовой камерой 200 Мп, защитой IP69 и батареей 6000 мАч. Huawei Pura 90s Pro Max доступен для заказа в России

Вместе с ним доступен для предзаказа и Huawei Pura 90s Pro

МТС открыла в России предзаказ на новые флагманские смартфоны Huawei Pura 90s Pro и Huawei Pura 90s Pro Max. Одновременно оператор начал продажи открытых беспроводных наушников Huawei FreeClip 2 S.

Изображение: Huawei

Цены выглядят так:

Huawei Pura 90s Pro (12/256 ГБ) — 65 тыс. рублей;

Huawei Pura 90s Pro (12/512 ГБ) — 75 тыс. рублей;

Huawei Pura 90s Pro Max (12/256 ГБ) — 85 тыс. рублей;

Huawei Pura 90s Pro Max (12/512 ГБ) — 95 тыс. рублей.

До 31 июля покупателям предоставляется скидка 10 тыс. рублей.

Huawei Pura 90s Pro Max на однокристальной системе Kirin 9030S. Особенность смартфона — топовая камера с датчиками разрешением 200 (в модуле с телеобъективом с 4-кратным зумом), 50 и 40 Мп. Сенсоры с разрешением 50 и 40 Мп есть и у Huawei Pura 90s Pro.

Смартфоны оснащены аккумуляторами емкостью 6000 мА·ч. Pura 90s Pro поддерживает проводную зарядку Huawei SuperCharge мощностью 66 Вт, Pro Max — 100 Вт. Защиту дисплея обеспечивает стекло Kunlun Glass, которое, по заявлению производителя, уменьшает количество бликов до 70%.

Кроме того, в продажу поступили открытые наушники Huawei FreeClip 2 S. Новинка получила обновленный дизайн с С-образной конструкцией, зарядный кейс с новым покрытием и увеличенной на 20% емкостью аккумулятора. Наушники доступны в темно-синем и серебристом цветах. Рекомендованная цена Huawei FreeClip 2 S составляет 23 тыс. рублей, до 31 июля на модель действует скидка в размере 6 тыс. рублей.