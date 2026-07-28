Новый тренд на рынке смартфонов: анонсирован съёмный экран Viltrox для iPhone

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Компания Viltrox выпустила тизер нового продукта, анонсировав запуск «второго большого экрана для вашего телефона », при этом на рекламном изображении также указано 30 июля.

Судя по рекламным изображениям, этот экранный модуль, который будет устанавливаться на задней стороне смартфона и выполнять функцию вспомогательного дисплея.

Изображение Viltrox

Viltrox — это китайский бренд, специализирующийся на фотооборудовании. Основная продукция включает в себя объективы для фотоаппаратов и аксессуары для фотосъемки.