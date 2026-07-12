Первые мониторы RGB MiniLED с диагональю 32 и 27 дюймов соответственно. HKC раскрыла параметры Apex 32U165VD и Apex 27U165D

Компания HKC раскрыла характеристики мониторов Apex 32U165VD и Apex 27U165D, которые показывала на Computex 2026. По заявлению производителя, это первые на рынке мониторы с подсветкой RGB MiniLED с диагональю 32 и 27 дюймов соответственно.
Обе новинки поддерживают два режима работы. Нативный предлагает разрешение 4K при 165 Гц, а во втором режиме разрешение снижается до Full HD, но кадровая частота вырастает до 330 Гц.
В мониторах используется поверхность с низким коэффициентом отражения. Заявленный коэффициент составляет менее 1,8%.
Старшая модель имеет 4788 зон подсветки, пиковую яркость до 1400 кд/кв.м в режиме HDR и яркость 700 кд/кв.м. для всей панели. Похоже, что это соответствует новейшему стандарту DisplayHDR True Black 1400. У младшей модели зон подсветки 3456. Обе новинки к тому же получили процессор управления цветом с заявленной точностью в 114 бит.
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