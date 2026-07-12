Новый сервис Альфа-Банка показывает наличие топлива на 21 тыс. АЗС по всей России в режиме реального времени

Альфа-Банк запустил собственный сервис поиска АЗС с информацией о наличии топлива. Воспользоваться им могут все пользователи, независимо от того, являются ли они клиентами банка.

Скриншот сервиса Альфа-Банка

Сервис охватывает более 21 тысячи автозаправочных станций по всей России и позволяет в режиме реального времени проверить наличие различных видов топлива, найти ближайшую АЗС и отфильтровать станции по нужному типу бензина или дизельного топлива.

В отличие от аналогичных решений, Альфа-Банк использует сразу несколько источников данных. Помимо собственной платежной статистики, сервис анализирует информацию от партнеров, операторов фискальных данных, которые обрабатывают чеки онлайн-касс, а также данные с десятков тысяч POS-терминалов на заправках по всей стране.

По заявлению банка, вся поступающая информация обрабатывается алгоритмами искусственного интеллекта. Благодаря этому сервис показывает наличие топлива на подключенных АЗС в реальном времени, а не только на основе истории последних покупок.

Сейчас карта доступна в веб-версии по прямой ссылке. В дальнейшем ее интегрируют в сервис «Альфа-Заправки», где пользователи смогут не только найти подходящую АЗС и проверить наличие топлива, но и сразу оплатить заправку. В перспективе ИИ также будет строить оптимальные маршруты до нужной станции.