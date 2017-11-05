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Фронтальная камера смартфона LG X401 имеет угол обзора 120°

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Теги: LG

Источник: The Investor

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Компания LG Electronics собщила том, что на следующей неделе начнутся продажи нового смартфона LG X401, оснащенного широкоугольной фронтальной камерой для любителей сэлфи.

Фронтальная камера получила датчик изображения разрешением 5 Мп и объектив с углом обзора 120°, тогда как большинство смартфонов имеет фронтальные камеры с углом обзора 70-80°.

Фронтальная камера смартфона LG X401 имеет угол обзора 120°

Основная камера оснащена 13-мегапиксельным датчиком изображения. Под ней располагается дактилоскопический датчик. Диагональ дисплея составляет 5,3 при разрешении 1280 х 720 пикселей. Объем флэш-памяти равна 16 ГБ, аккумулятор имеет емкость 2800 мА•ч.

Продажи начнутся 7 ноября по цене около 260 долларов.

5 ноября 2017 Г.

12:14

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Фронтальная камера смартфона LG X401 имеет угол обзора 120°: Продажи начнутся 7 ноября по цене около 260 долларов

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