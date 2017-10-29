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Флэш-накопители Adata UV320 оснащены интерфейсом USB 3.1

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Теги: Adata

Источник: Adata, Adata

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Ассортимент Adata Technology пополнили флэш-накопители UV330. Устройства размерами 55 x 19,5 x 10,2 мм оснащены интерфейсом USB 3.1. Они предложены объемом 16, 32, 64 и 128 ГБ.

Накопители UV220 предложены в двух вариантах цветового оформления

Конструкция с выдвижным разъемом устраняет риск потери колпачка, закрывающего разъем, поскольку колпачка просто нет. В корпусе есть петелька, позволяющая прикрепить накопитель к связке ключей, подвесить его на тесемке или сумке.

Накопители UV220 предложены в двух вариантах цветового оформления

Доступна разновидность, оснащенная интерфейсом USB 2.0. Она называется UV220 и выпускается объемом 8, 16, 32 и 64 ГБ.

Накопители UV220 предложены в двух вариантах цветового оформления

Накопители UV220 предложены в четырех вариантах цветового оформления, UV320 — в двух.

29 октября 2017 Г.

19:41

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Флэш-накопители Adata UV320 оснащены интерфейсом USB 3.1: Накопители UV220 предложены в двух вариантах цветового оформления

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