Боковая стенка нового варианта корпуса Corsair Carbide SPEC-04 изготовлена из стекла

Компания Corsair объявила о выпуске нового варианта корпуса Corsair Carbide SPEC-04. Он называется корпуса Carbide SPEC-04 Tempered Glass и отличается от базовой модели тем, что его боковая стенка изготовлена из закаленного стекла.

Корпус размерами 492 x 201 x 433 мм рассчитан на системную плату типоразмера mini-ITX, microATX или ATX. Он вмещает до семи карт расширения длиной до 370 мм. Максимально допустимая высота процессорной системы охлаждения равна 150 мм, блок питания может быть длиной до 225 мм.

В корпусе есть место для трех накопителей типоразмера 3,5 дюйма и для двух накопителей типоразмера 2,5 дюйма.

Корпус поставляется с одним 120-миллиметровым вентилятором с красной светодиодной подсветкой. Всего в корпусе возможна установка до пяти 120-миллиметровых вентиляторов. Также предусмотрена возможность установки системы жидкостного охлаждения с радиатором типоразмера до 240 мм.

На панели ввода-вывода, расположенной сбоку, можно обнаружить один разъем USB 3.0, один разъем USB 2.0, а также разъемы для микрофона и наушников.

На корпус распространяется двухлетняя гарантия. Он стоит 69 евро.