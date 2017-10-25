Texas Instruments улучшила все финансовые показатели, выручив за квартал более 4 млрд долларов

Компания Texas Instruments в числе прочих сегодня тоже опубликовала финансовый отчёт. Для производителя завершился третий квартал 2017 финансового года.

Выручка компании выросла на 12% в годовом выражении и достигла 4,116 млрд долларов. Операционная прибыль выросла на 27%, до 1,788 млрд долларов, а чистая прибыль составила 1,285 млрд долларов, увеличившись на 26%. Прибыль на акцию и вовсе выросла на 29%, достигнув отметки 1,26 доллара.

Более половины всей выручки пришлось на аналоговые решения. Если точнее, то выручка от продажи такой продукции составила 2,698 млрд долларов, увеличившись на 16%. Операционная прибыль данного направления выросла на 32%.

Встраиваемые решения принесли компании 931 млн долларов, что на 17% больше, нежели годом ранее. Зато операционная прибыль данного направления выросла на 45%. Категория «Прочее», в которую входят решения DLP, калькуляторы и ASIC, показала снижение выручки на 13%, до 487 млн долларов, а операционная прибыль снизилась на 14%.