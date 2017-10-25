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Texas Instruments улучшила все финансовые показатели, выручив за квартал более 4 млрд долларов

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Теги: Texas Instruments

Источник: Texas Instruments

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Компания Texas Instruments в числе прочих сегодня тоже опубликовала финансовый отчёт. Для производителя завершился третий квартал 2017 финансового года.

Выручка компании выросла на 12% в годовом выражении и достигла 4,116 млрд долларов. Операционная прибыль выросла на 27%, до 1,788 млрд долларов, а чистая прибыль составила 1,285 млрд долларов, увеличившись на 26%. Прибыль на акцию и вовсе выросла на 29%, достигнув отметки 1,26 доллара.

Texas Instruments отчиталась за третий квартал 2017 года

Более половины всей выручки пришлось на аналоговые решения. Если точнее, то выручка от продажи такой продукции составила 2,698 млрд долларов, увеличившись на 16%. Операционная прибыль данного направления выросла на 32%.

Встраиваемые решения принесли компании 931 млн долларов, что на 17% больше, нежели годом ранее. Зато операционная прибыль данного направления выросла на 45%. Категория «Прочее», в которую входят решения DLP, калькуляторы и ASIC, показала снижение выручки на 13%, до 487 млн долларов, а операционная прибыль снизилась на 14%.

25 октября 2017 Г.

18:12

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