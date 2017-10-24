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Дисплей смартфона Samsung Galaxy S9 может получить вырез в нижней части для сканера отпечатков пальцев

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Теги: Samsung

Источник: KIPRIS, Pocket-lint

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Ранее аналитики прогнозировали, что первым смартфоном Samsung, который получит ультразвуковой дактилоскопический датчик, расположенный под повержностью дисплея, станет Samsung Galaxy Note9.

Теперь же в базе данных корейской организации KIPRIS (Korea Intellectual Property Rights Information Service) появилось описание патента, в котором говорится о фронтальном дактилоскопическом датчике для новых смартфонов Samsung.

Дисплей смартфона Samsung Galaxy S9 может получить вырез в нижней части для сканера отпечатков пальцев

Если источники ничего не напутали при переводе с корейского, то смартфон Galaxy S9 получит фронтальный дактилоскопический датчик. В патенте говорится, что дисплей в нижней части будет иметь небольшой вырез, в котором и разместится сканер отпечатков пальцев. Сразу вспоминаются вырезы в верхней части дисплеев таких смартфонов, как Essential Phone и iPhone X. Вырез должен быть очень маленьким, чтобы не нарушать безрамочную концепцию флагмана.

Дисплей смартфона Samsung Galaxy S9 может получить вырез в нижней части для сканера отпечатков пальцев

Как и говорилось в первом абзаце, под поверхностью дисплея датчик удастся разместить только к выходу Galaxy Note9.

Samsung Galaxy S9 также может получить нейронный процессор.

24 октября 2017 Г.

10:24

Ctrl
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Дисплей смартфона Samsung Galaxy S9 может получить вырез в нижней части для сканера отпечатков пальцев: Под поверхностью дисплея датчик удастся разместить только к выходу Galaxy Note9

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