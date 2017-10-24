Samsung Galaxy S9 может получить нейронный процессор

Однокристальная система Kirin 970 получила нейронный процессор (Neural Processing Unit), который помогает работать системе искусственного интеллекта (ИИ). Похожий блок есть и в новой Soc Apple A11 Bionic. В новых смартфонах Google Pixel 2 появилось ядро Pixel Visual Core, которое предназначено для улучшения работы камеры.

По слухам, компания Samsung также работает над нейронным процессором, который появится в новой однокристальной системе семейства Exynos. В 2016 году южнокорейская компания инвестировала 30 млн долларов в британский стартап Graphcore, который занимается разработками в области ИИ. Кроме того, Samsung вложила большие средства в китайский стартап DeePhi Tech, который специализируется на технологиях глубокого обучения.

Источники считают, что Samsung планирует использовать наработки DeePhi Tech при создании нейронного процессора, который будет отвечать за распознавание речи, ее обработку при помощи нейронных сетей и прочие задачи.

Подобное решение может дебютировать уже в Samsung Galaxy S9, который представят в начале следующего года.