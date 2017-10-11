Huawei оснастила недорогой смартфон Honor 7X не только сдвоенной камерой и экраном 18:9, но и 128 ГБ флэш-памяти

Компания Huawei анонсировала смартфон Honor 7X. Он поступит в продажу в Китае с 17 октября, а касательно других рынков данных пока нет.

Новинка получила модный сейчас дисплей 18:9. В данном случае это панель IPS диагональю 5,9 дюйма разрешением 2160 х 1080 пикселей. Есть и не менее модная ныне сдвоенная основная камера, которая включает модули разрешением 16 и 2 Мп. Фронтальная камера при этом имеет разрешение 8 Мп.

Сердцем служит 16-нанометровая SoC Kirin 659, а объём оперативной памяти составляет 4 ГБ. Флэш-памяти при этом может быть 32, 64 и даже 128 ГБ! Это, наверное, первый среднебюджетный смартфон с таким объёмом памяти. При этом её можно расширить картами microSD.

Ёмкость аккумулятора составляет 3340 мА•ч. Из остального можно отметить металлический корпус, порт microUSB вместо более современного USB-C, толщину 7,6 мм, массу 165 г, а также три цветовых варианта: чёрный, золотой и синий. Стоимость — главный козырь новинки. За младшую версию просят 200 долларов, а за старшую придётся отдать 300 долларов.

Отметим, что по параметрам новинка очень похожа на на модели-близнецы Huawei Nova 2i, Maimang 6 и Honor 9i, но всё-таки имеет ряд отличий, получила немного иной дизайн и стоит меньше.