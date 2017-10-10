Deutsche Post DHL планирует в будущем году начать тестирование автономных автомобилей в качестве средства доставки

На мероприятии GTC Europe, проходящим сейчас в Мюнхене, компания Nvidia объявила, что крупнейшая мировая почтовая служба Deutsche Post DHL (DPDHL) и один из ведущих поставщиков компонентов для автомобилей ZF намерены начать тестирование автономных автомобилей в качестве средства доставки товаров.

Пробная эксплуатация 300 автомобилей должна начаться уже в следующем году, а на 2019 год запланирован официальный запуск автопилотируемого парка из 3000 единиц транспорта.

В электромобилях DPDHL будет использоваться система самоуправления ZF ProAI на платформе Nvidia Drive PX. Компания DPDHL располагает 3000 электрофургонов StreetScooter, которые предстоит оснастить многочисленными датчиками ZF, включая камеры, лидары и радары, снабжающие данными систему ZF ProAI. Прототип, показанный на GTC Europe, оснащен шестью камерами, одним радаром и двумя лидарами. Обрабатывая данные с помощью алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ), автомобиль сможет воспринимать окружающий мир, планировать безопасный маршрут, двигаться по этому маршруту и парковаться.

Предполагается, что использование технологий самоуправляемого вождения обеспечит более точную и надежную доставку, одновременно снизив ее стоимость. Доставка продукции с центральной базы в конечные пункты назначения считается самым сложным и дорогим аспектом курьерской и коммерческой доставки продуктов.