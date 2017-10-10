Показать все

Анонсирована платформа Nvidia Drive PX Pegasus для полностью автономных автомобилей

Ctrl

Источник: Собственный корреспондент iXBT.com на GTC Europe

1174

Уже второй год технологическая конференция GPU Technology Conference (GTC) проводится не только в Калифорнии, где она традиционно проходила несколько лет каждой весной. Начиная с 2016 года, компания NVIDIA расширила круг своего присутствия в мире разработчиков ПО, проводя конференцию не только в Кремниевой долине, но и в Китае, Германии, Израиле, Тайване, Токио и Вашингтоне.

Сегодня в Мюнхене Дженсен анонсировал новый продукт

Сегодня GTC Europe начала свою работу в Мюнхене, и совершенно неудивительно, что в самом автомобильном краю Европы, львиная доля выступлений и анонсов посвящена именно автомобильной теме. В частности - автономным средствам передвижения, в разработке и продвижении которых компания NVIDIA принимает самое непосредственное участие уже несколько лет. У них даже есть собственный автономный автомобиль BB8, предназначенный для обкатки различных решений. До сегодняшнего дня лучшим продуктом компании для автопилотируемых автомобилей была платформа NVIDIA DRIVE PX 2.

Сегодня в Мюнхене Дженсен анонсировал новый продукт, который стал первым в мире аппаратным решением, подходящим для создания полностью автономных роботизированных такси. Новая платформа получила имя Pegasus и она расширяет возможности вычислительной платформы NVIDIA DRIVE PX до пятого уровня автономности - полностью автономных транспортных средств, не требующих участия человека в управлении. Платформа NVIDIA DRIVE PX Pegasus обеспечивает производительность на уровне 320 триллионов операций в секунду, что более чем в 10 раз быстрее предшественника - NVIDIA DRIVE PX 2.

Платформа Pegasus делает принципиально возможным создание нового класса транспортных средств, работающих без водителя и не имеющего органов управления: руля, педалей и т.п. Подобные роботакси прибудут по требованию пассажира и доставят его к месту назначения. Подобные автомобили позволят оптимизировать транспортные потоки, парковочные места и приведут к снижению аварийности на автодорогах.

Сегодня в Мюнхене Дженсен анонсировал новый продукт

Платформа DRIVE PX получила широкую поддержку индустрии, практически все автопроизводители и соответствующие компании используют возможности решений NVIDIA при разработке транспортных средств 5 уровня автономности. Из 225 партнёров, работающих с платформой NVIDIA DRIVE PX, более 25 компаний занимаются разработкой полностью автономных роботакси, используя возможности настольных GPU компании NVIDIA. Багажники подобных рабочих прототипов загружены целыми серверными стойками на основе нескольких графических процессоров NVIDIA, использующих возможности глубокого обучения и другие алгоритмы параллельных вычислений. Конечно же, такое решение не подойдёт для производства автомобилей, а только для обкатки технологий на практике.

Требования к вычислительным способностям автономных платформ просто огромные, ведь обработка и анализ данных с нескольких камер и лидаров в высоком разрешении и отслеживание объектов в пространстве с высокой точностью требует большого количества вычислений. И все они должны быть выполнены безошибочно, ведь от этого зависит безопасность окружающих. Если сравнивать современные автомобили с зачатками возможностей автопилотов с полностью беспилотными роботакси, последние требуют в 50-100 раз большего количества вычислений.

И такие возможности предоставляет DRIVE PX Pegasus, который основан на четырёх высокопроизводительных чипах компании NVIDIA: двух новейших системах-на-чире Xavier, графическое ядро в которых основано на архитектуре Volta и двух дискретных GPU следующего поколения, специально оптимизированных для ускорения задач машинного зрения и глубокого обучения. Неудивительно, что платформа имеет вычислительную производительность в 320 TOPS (операций, используемых в глубоком обучении), и даёт возможность создания полноценных автономных роботакси на базе специализированой системы небольшого размера, имеющей сравнительно низкое энергопотребление в 500 Вт. А комбинированная пропускная способность памяти превышает 1 терабайт/с.

Кстати, можно вычислить примерную производительность GPU следующего поколения. Если общая скорость вычислений равна 320 TOPS, то 60 из них приходятся на пару Xavier, а оставшиеся 260 распределены между двумя GPU. Получается, что производительность одного графического процессора равна 130 TOPS - чуть выше, чем у Volta V100, имеющего производительность в 112-125 TOPS. Но энергопотребление одной системы составляет 250-300 Вт, а весь Pegasus, состоящий из пары Xavier и пары неназванных GPU, довольствуется 500 Вт.

Платформа Pegasus разработана с сертификацией ASIL D - индустриальным стандартом безопасности, и поддерживает CAN-шину, Flexray, 16 скоростных входов для камер, радаров, лидаров и других датчиков, а также несколько 10-гигабитных разъёмов Ethernet. Платформа DRIVE PX не обязательно должна состоять из четырёх процессоров, она масштабируется от одной системы-на-чипе, обеспечивающей возможности уровеней 2 и 3 автономности до полноценного четырёхчипового решения из SoC и GPU с поддержкой уровня 5. Все конфигурации используют единую программную архитектуру и это даёт возможность одновременной разработки различных продуктов - от использующих возможности частичного автопилотирования на трассах до автономных роботакси.

Хотя платформа Pegasus основана на ещё не анонсированных GPU всё ещё неизвестной публике архитектуры, компания NVIDIA заявляет о доступности платформы для партнёров уже во второй половине 2018 года, а ранний доступ будет в конце первого квартала следующего года. С одной стороны, до этого момента ещё долго, с другой - пока что на горизонте не видно ни одного конкурента для Pegasus даже с учётом этого. Тем более, что разработку можно вести уже сейчас, используя другие решения NVIDIA, ведь программное обеспечение DriveWorks и ранние решения DRIVE PX 2 доступны разработчикам уже сегодня.

10 октября 2017 Г.

13:27

Ctrl
ПредыдущаяСледующая

Все новости за сегодня

Ассортимент EK Water Blocks пополнили радиаторы EK-CoolStream SE 140 и EK-CoolStream SE 280: Радиаторы EK Water Blocks EK-CoolStream SE 140 и EK-CoolStream SE 280 стоят около 50 и 70 евро соответственно

Deutsche Post DHL планирует в будущем году начать тестирование автономных автомобилей в качестве средства доставки: Пробная эксплуатация 300 автомобилей должна начаться уже в следующем году

Смартфон Meitu M8s позволяет снимать видеоролики с размытием заднего фона на фронтальную камеру: Емкость аккумулятора составляет 3100 мА•ч, смартфон оснащен ЦАП и дактилоскопическим датчиком

Представлен полнокадровый объектив с автофокусом Samyang AF 35mm F1.4 FE: Продажи Samyang AF 35mm F1.4 FE должны начаться в ноябре

Компания BOE стала первым китайским производителем гибких панелей OLED: Панели размером 5,5 дюйма будет получать компания Huawei4

Технология Omnivision Nyxel позволила улучшить датчики систем машинного зрения и приборов ночного видения: Технология Omnivision Nyxel повышает квантовую эффективность датчиков, работающих в ближнем инфракрасном диапазоне

В 2018 году планшеты Apple iPad Pro получат Face ID: Выход новых планшетов iPad Pro ожидается в первом полугодии 2018 года13

SilverStone SST-MS09C – металлический корпус, превращающий SSD M.2 в флешку: SilverStone SST-MS09C поддерживает SSD M.2 длиной 6 или 8 см с ключом B8

Анонсирована платформа Nvidia Drive PX Pegasus для полностью автономных автомобилей: Сегодня в Мюнхене Дженсен анонсировал новый продукт3

Nokia сокращает штат примерно на 30%, закрывает проект Ozo и отказывается от направления VR: Cвоих рабочих мест лишатся 310 из 1090 сотрудников

Microsoft и General Electric будут повышать эффективность работы ветряных электростанций: Microsoft оплатила 15 лет работы ирландской ветряной электростанции

Операционный доход LG увеличится на 82,2% за квартал, однако инвесторы ожидали большего : LG Electronics вряд ли оправдает ожидания инвесторов

Основные характеристики смартфона Huawei Mate 10 перечислены на рекламной листовке: 1

Смартфон Oppo F5 представят 26 октября: Он позволит делать качественные фотографии на сдвоенную фронтальную камеру

Samsung покажет новую систему «Интернета вещей в здании» (b.IoT) 18 октября: Компьютерная система может включить отопление за несколько часов до прихода сотрудников, а также отключить электричество в тех помещениях, которые в данный момент не используются5

Заработал голосовой помощник «Алиса»: С «Алисой» уже можно пообщаться в приложении «Яндекс» и в бета-версии Голосового помощника для Windows29

Ученые вызвали эмоции на лицах Моны Лизы и Авраама Линкольна: В разработке принимали участие специалисты Facebook, поэтому, возможно, в перспективе подобная технология найдет применение и в одноименной социальной сети5

Microsoft ещё в 2014 году готовила безрамочный смартфон Lumia 435: Microsoft могла стать законодателем моды в мире безрамочных смартфонов6

Начинаются поставки «рюкзачных» компьютеров HP Omen X Compact Desktop для приложений виртуальной реальности: Цена настольного ПК Omen X на процессоре Intel Core i7 седьмого поколения с 3D-картой GTX 1080 равна $2500

Голосовой помощник Google Assistant будет звучать более реалистично благодаря технологии WaveNet : На начальной стадии WaveNet будет использоваться для английской и японской версий Google Assistant13

Фото дня: рекламный плакат Intel указывает на наличие в новых CPU компании графического ядра AMD Vega : Intel всё-таки будет использовать GPU AMD в своих процессорах20

Google прокомментировала изъятие разъема 3,5 мм из смартфонов Pixel 2 и Pixel 2 XL: В США оба смартфона поступят в продажу 19 октября24

Появились новые подробности о складном смартфоне ZTE Axon M, оснащённом двумя дисплеями: ZTE Axon M будет иметь габариты 150 х 140 мм в разложенном виде1

Nokia 9, Nokia 7 и Nokia 2 могут представить на MWC 2018: HMD Global объявила о воскрешении Nokia на Mobile World Congress 2017

Мобильное приложение Control Room позволяет управлять редактором Lightroom, используя смартфон: Пользователю Control Room доступны функции как редактирования, так и управления изображениями 2

Процессорные охладители Cooler Master Hyper H411R и Hyper H412R отличаются лишь наличием подсветки: Cooler Master представила кулеры Hyper H411R и Hyper H412R

Waymo создала компанию Let's Talk Self-Driving, которая займётся просвещением людей касательно технологий беспилотных авто: Waymo постарается убедить людей, что беспилотные машины — это хорошо и безопасно 11

Концерн General Motors приобрёл компанию Strobe, разрабатывающую компактный лидар нового поколения: General Motors купила Strobe3

После многолетнего перерыва Sony вернется к выпуску роботов, напоминающих собаку: В создании нового робота примут участие разработчики Aibo24

Intel закрыла компанию Recon, выпускавшую спортивные и промышленные умные очки: Компания Recon прекратила своё существование

Ikelite «рассматривает возможность» выпуска подводного бокса для Nikon D850: Подводные боксы для Nikon D850 выпустили или собираются выпустить все основные производители этой продукции

Первые графические адаптеры AMD поколения Navi могут дебютировать ещё до конца лета 2018 года: Видеокарту с GPU Navi могут показать уже в августе4

997
1318

iXBT TV

  • Новинки Google на любой вкус: Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixelbook, Clip, Home Mini и Max

  • Обзор водонепроницаемого бинокля Canon 10x42L IS WP с оптическим стабилизатором

  • Обзор компактного вертикального пылесоса Kitfort КТ-525

  • Обзор 15-дюймового игрового ноутбука MSI GE63VR 7RF Raider 4K с 4K-экраном

  • Ракета вместо самолета, умные AC Amazon, робот-мяч

  • Обзор парогенератора MIE Stiro Pro для глажки, отпаривания и уборки дома

  • Обзор изогнутого 37,5-дюймового IPS-монитора Acer XR382CQK с соотношением сторон 21:9

  • Обзор робота-полотера Everybot RS500

  • Гарнитура 8K VR, беспроводная революция, Яндекс в каждое авто

  • Обзор SSD-накопителя Plextor M8SeY с протоколом NVMe, но на базе TLC-памяти

  • Обзор кухонных весов Unit UBS-2155

  • Обзор беззеркальной среднеформатной камеры со сменной оптикой Hasselblad X1D

1212

Теги

Календарь

октябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Рекомендуем почитать

Подпишитесь на нас:

Подписка на новости и конкурсы:

Все подписки

Copyright © 1997—2017.

О сайте
Наши проекты
Полезные ссылки
Связь с администрацией

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

Copyright © 1997-2017