Смартфон HomTom S16 со сдвоенной камерой и дисплеем 18:9 стоит менее $65

Компания HomTom представила HomTom S16, который позиционируется как самый доступный смартфон с дисплеем диагональю 5,5 дюйма и соотношением сторон 18:9. С 9 по 15 октября его можно будет приобрести по цене $64,49.

Габариты устройства равны 151 x 71 x 8,9 мм, смартфон доступен в цветах Macaron Blue, Noble White и Gentle Black. Корпус выполнен из качественного пластика, который не удешевляет его внешний вид.

Разрешение дисплея составляет 1280 х 640 пикселей, в качестве однокристальной системы выступает MTK6580, основная камера является сдвоенной, ее модули имеют разрешение 13 и 2 Мп. Фронтальная камера является восьмимегапиксельной.

Объем оперативной и флэш-памяти памяти составляет 2 и 16 Мп, можно установить карту памяти емкостью до 64 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 3000 мА•ч, в режиме разговора смартфон работает 12,5 часов. В оснащение входит модуль Bluetooth 4.0.