Опубликованы изображения ультрабука Dell XPS 13 нового поколения

Компания Dell анонсирует новые поколения компактного ноутбука XPS 13 обычно на ежегодной январской выставке CES в США. Вот и в следующем году на Consumer Electronics Show Dell представит новый XPS 13, однако рабочий образец устройства уже готов – источник опубликовал его изображения и кое-какие технические подробности.

Новый XPS 13 стал еще тоньше и внешним видом теперь больше повторяет модель 2-в-1 XPS 13 9365, нежели обычный XPS 13 9360. Как пишет источник, полноразмерный порт USB 3.0 ушел в небытие – вместо него теперь USB-C (общее количество этих разъемов – три). Также слот для карт памяти SD заменен на слот карточек меньшего размера – microSD. Web-камера переместилась из левого нижнего угла на центр нижней рамки – аналогичным образом блок камеры оформлен в XPS 13 9365. А вот экран InfinityEdge остался на своем месте.

Ноутбук будет предложен в белом и розовом исполнениях (традиционное черное тоже никуда не денется). Интересно, что именно белый цвет послужил причиной замены углеволокна, которым оформляется рабочая панель ноутбука текущего поколения, стекловолокном. В компании отметили, что создать углеродное волокно аутентичного белого цвета не было никакой возможности.

Остальные подробности о Dell XPS 13 появятся ближе к концу года. Но можно не сомневаться, что вместе с более тонким корпусом ноутбук получил и новые процессоры Intel Core 8 поколения.

Источник: Techradar