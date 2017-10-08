Оверклокер Der8auer предлагает процессоры Intel Coffee Lake Ultra Edition с проверенным частотным потенциалом и крышками из серебра

Далеко не все пользователи, которые являются сторонниками разгона компьютерных компонентов, желают сами заморачиваться подбором соответствующих комплектующих и тратить время на процесс поиска оптимальных частот.

Известный оверклокер Der8auer предлагает для таких пользователей готовое решение. На сайте Caseking можно приобрести процессоры Intel Core i7-8700K, которые уже проверены и гарантировано заработают на указанной в описании частоте. Для каждого CPU она своя, но в целом показатели варьируются от 4,8 ГГц до 5,2 ГГц. Конечно, процессор на такой частоте будет стабилен при соответствующем охлаждении, требования к которому также есть в описании к CPU.

Но Der8auer предлагает не просто проверенные модели. Все CPU с логотипом энтузиаста уже прошли процедуру замены штатного термоинтерфейса под крышкой на Thermal Grizzly. Такие модели имеют приставку Advanced Edition к названию и стартуют с отметки в 440 евро за версию с гарантированной частотой 4,8 ГГц.

Модели Pro Edition предлагают то же самое, но плюс дополнительно отполированную крышку. За версию с той же частотой придётся отдать уже 500 евро. Ну и для самых требовательных есть CPU Ultra Edition, у которых родная теплораспределительная крышка заменена на вариант, выполненный из серебра. Такие стартуют уже с частоты 5 ГГц и цены в 690 евро. Также аналогичные варианты есть и для CPU Core i7-8600K.

Учитывая, что любой из таких CPU лишён заводской гарантии из-за снятия крышки, онлайн-магазин предлагает свою двухлетнюю гарантию.