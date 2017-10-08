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Boeing покупает компанию Aurora Flight Sciences Corporation, возможно, из-за разработки самолёта вертикального взлёта и посадки

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Источник: Boeing

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Компания Boeing объявила о том, что она приобрела компанию Aurora Flight Sciences Corporation, которая специализируется на технологиях автономных систем и разработке аэрокосмических платформ для летательных аппаратов.

К примеру, можно вспомнить, что пару лет назад Aurora Flight Sciences и Stratasys напечатали на 3D-принтере первый беспилотный летательный аппарат с реактивным двигателем.

За время своего существования Aurora (с 1989 года) разработала и выпустила более 30 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, последние 10 лет Aurora и Boeing сотрудничали в области создания прототипов инновационных самолётов.

Boeing покупает компанию Aurora Flight Sciences Corporation

Стоимость и условия сделки неизвестны, но Aurora продолжит существования в виде независимой дочерней компании Boeing. Есть мнение, что Aurora нужна авиагиганту в том числе из-за проекта VTOL X-Plane (Vertical Take-Off and Landing Experimental Aircraft).

Это проект DARPA по разработке летательного аппарата, способного взлетать и садиться вертикально, зависать в воздухе, а также разгоняться до высоких скоростей. И именно аппарат компании Aurora под кодовым названием LightningStrike выиграл конкурс, обойдя в том числе и разработку самой Boeing.

9 октября 2017 Г.

07:30

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Boeing покупает компанию Aurora Flight Sciences Corporation, возможно, из-за разработки самолёта вертикального взлёта и посадки: Boeing покупает компанию Aurora Flight Sciences Corporation

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