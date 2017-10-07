Monstro 8K VV — полнокадровый датчик для камер Red Weapon, динамический диапазон которого превышает 17 ступеней экспозиции

Как известно, представленную в апреле 2015 года видеокамеру Red Weapon можно модернизировать заменой датчика изображения.

В момент анонса модульная камера получила датчик Dragon разрешением 19 Мп, поддерживающий видео 6К. Позже стал доступен вариант с датчиком разрешением 35,3 Мп, поддерживающим видео 8К. В июле 2016 года производитель рассказал о скором начале поставок датчика изображения Helium формата Super 35, тоже поддерживающего видео 8К.

На этой неделе был анонсирован новый датчик для Red Weapon. Он называется Monstro 8K VV. Датчик — полнокадровый (размеры активной области равны 40,96 x 21,6 мм), разрешением 35,4 Мп. Он позволяет снимать видео 8К с кадровой частотой 60 к/с. По словам производителя, динамический диапазон датчика Monstro 8K VV превышает 17 ступеней. Датчик поддерживает одновременный вывод двух потоков со скоростью до 300 МБ/с: в форматах Redcode RAW и Avid DNxHD/HR или Apple ProRes.

Датчик Monstro 8K VV сменит в каталоге производителя модель Dragon 8K VV, причем, тем, кто уже заказал камеру, но еще не получил ее, будет предложен новый датчик.

Камера с датчиком Monstro 8K VV стоит $79 500. Замена датчика в купленной ранее камере оценена в $29 500. К отгрузке производитель обещает приступить в начале 2018 года.