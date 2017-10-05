Процессор Intel Core i7-8700K разогнали до 7,4 ГГц

Вчера в продажу поступили настольные процессоры Intel Coffee Lake и практически сразу в Сети появился свежий рекорд разгона модели Core i7-8700K.

Оверклокеру с псевдонимом Kovan Yang удалось заставить такой CPU работать на частоте 7,405 ГГц. О самом процессе известно, что использовалась система охлаждения с жидким азотом и системная плата MSI Z370 Godlike Gaming.

Стоит также отметить, что это второй результат среди разогнанных CPU семейства Core. На первом месте находится Core i7-7740X с частотой 7,5 ГГц, так что новинка вполне имеет шансы в дальнейшем выбиться и на первое место.

Также стоит сказать, что на американском сайте Amazon Core i7-8700K, несмотря на старт продаж, отсутствует. Модель Core i5-8600K раскуплена, а вот Core i5-8400 есть в наличии.