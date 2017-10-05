Показать все

Процессор Intel Core i7-8700K разогнали до 7,4 ГГц

Ctrl

Теги: Intel

Источник: HWBot

1174

Вчера в продажу поступили настольные процессоры Intel Coffee Lake и практически сразу в Сети появился свежий рекорд разгона модели Core i7-8700K.

Оверклокеру с псевдонимом Kovan Yang удалось заставить такой CPU работать на частоте 7,405 ГГц. О самом процессе известно, что использовалась система охлаждения с жидким азотом и системная плата MSI Z370 Godlike Gaming.

Intel Core i7-8700K можно разогнать свыше 7 ГГц с использованием жидкого азота

Стоит также отметить, что это второй результат среди разогнанных CPU семейства Core. На первом месте находится Core i7-7740X с частотой 7,5 ГГц, так что новинка вполне имеет шансы в дальнейшем выбиться и на первое место.

Также стоит сказать, что на американском сайте Amazon Core i7-8700K, несмотря на старт продаж, отсутствует. Модель Core i5-8600K раскуплена, а вот Core i5-8400 есть в наличии.

6 октября 2017 Г.

07:30

Ctrl
ПредыдущаяСледующая

Все новости за сегодня

Гарнитура виртуальной реальности Google Daydream View получила новые линзы и подорожала: Google Daydream View теперь стоит $100

HP перевела свой ультратонкий ноутбук Spectre на процессоры Intel Core восьмого поколения: HP Spectre теперь оснащается CPU Intel Kabe Lake Refresh2

Процессор Intel Core i7-8700K разогнали до 7,4 ГГц: Intel Core i7-8700K можно разогнать свыше 7 ГГц с использованием жидкого азота2

Робот-смартфон Sharp RoBoHoN стал дешевле, но он по-прежнему слишком дорог: Sharp RoBoHoN лишили модема сотовой связи и оценили в 1230 долларов6

Круг против треугольника. У Nvidia тоже почти готова новая штаб-квартира: Nvidia решила обойтись одним зданием для своей новой штаб-квартиры13

Анонсирована плата Asus Hyper M.2 x16 Card для создания массивов RAID с использованием SSD формата M.2: Цена Asus Hyper M.2 x16 Card пока неизвестна10

Sonos называет One лучшей умной акустической системой для любителей музыки: Sonos One оценивается в 200 долларов16

Представлена программа сертификации Made For Google. Первые устройства уже доступны: Программа Made For Google запущена

Google предлагает переходник с USB-C на аудиоразъём за 20 долларов: Google начинает всё больше походить на Apple47

997
1318

iXBT TV

  • Ракета вместо самолета, умные AC Amazon, робот-мяч

  • Обзор парогенератора MIE Stiro Pro для глажки, отпаривания и уборки дома

  • Обзор изогнутого 37,5-дюймового IPS-монитора Acer XR382CQK с соотношением сторон 21:9

  • Обзор робота-полотера Everybot RS500

  • Гарнитура 8K VR, беспроводная революция, Яндекс в каждое авто

  • Обзор SSD-накопителя Plextor M8SeY с протоколом NVMe, но на базе TLC-памяти

  • Обзор кухонных весов Unit UBS-2155

  • Обзор беззеркальной среднеформатной камеры со сменной оптикой Hasselblad X1D

  • Обзор дегидратора Gochu D-310 с возможностью одновременной сушки разных продуктов

  • Обзор цветного МФУ Xerox VersaLink C7030 формата A3

  • Обзор аккумуляторного секатора Stihl HSA 25 со сменными ножами

  • Начало новой эры? Чем iPhone X отличается от iPhone 8

1212

Теги

Календарь

октябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1212

Рекомендуем почитать

Подпишитесь на нас:

Подписка на новости и конкурсы:

Все подписки

Copyright © 1997—2017.

О сайте
Наши проекты
Полезные ссылки
Связь с администрацией

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

Copyright © 1997-2017