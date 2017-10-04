Стоит добавить, что за пару недель Apple уже выпустила два обновления, iOS 11.0.1 и iOS 11.0.2, которые устраняют различные ошибки. Последнее, в частности, убрало щелчки, которые доносились из разговорного громкоговорителя iPhone 8 .

По новым данным, спустя две недели iOS 11 установлена на 35% совместимых устройств. Год назад за две недели iOS 10 установили 48,16% пользователей.

Напомним, финальная версия iOS 11 вышла 19 сентября, за первые сутки она была установлена на 10,01% совместимых устройств. Через неделю iOS 11 была зафиксирована на 25% совместимых смартфонов и планшетов. Мы уже констатировали, что iOS 11 уступает по темпам распространения предыдущим версиям операционной системы.

Все новости за сегодня

У новых смартфонов Google Pixel появится функция Motion Photo, аналогичная Live Photo на iOS: У смартфонов Google появится свой вариант Live Photo

LG работает над однокристальными системами Kromax и Epic, которые будут производиться компанией Intel : LG снова попробует себя в качестве разработчика однокристальных систем

Процессоры Intel Coffee Lake могут оказаться в дефиците до конца года: Процессоры Intel Coffee Lake, возможно, будут в дефиците

DelivAir использует дронов для доставки не по адресу, а по текущему местоположению адресата: Для навигации используется GPS и сигналы смартфона

Цыгане теперь торгуют поддельными биткойнами: Судя по фотографиям, мужчина приобрел сувенирные биткойны, которые в Китае продаются по цене от 10 центов за штуку

iOS 11 установлена на 35% совместимых устройств : Год назад за две недели iOS 10 установили 48,16% пользователей

Samsung Galaxy Note8 стал первым смартфоном, который получил 100 баллов в фототесте DxOMark: Редакторы DxOMark уже отметили, что 100 баллов в их тесте — это не предел

Обновление iOS 11.0.2 устранило проблему с громкоговорителем iPhone 8: Размер обновления составляет около 290 МБ

Компания Western Digital представила первый в мире HDD объемом 14 ТБ — HGST Ultrastar Hs14 : Накопители Ultrastar Hs14 уже доступны некоторым партнерам Western Digital

На самом деле в 2013 году были взломаны все 3 млрд аккаунтов Yahoo, а не 1 млрд, как сообщалось ранее: Напомним, компания Verizon является новым владельцем Yahoo

Наушники Bowers & Wilkins PX оснащены адаптивной системой активного шумоподавления: Специальный датчик останавливает воспроизведение, когда пользователь снимает наушники Bowers & Wilkins PX

Новые изображения позволяют сравнить дизайн и габариты Huawei Mate 10 Pro и Mate 9: В целом производитель сохранил концепцию дизайна задней панели

Опубликованы первые изображения АС Google Home Mini, которая поступит в продажу 19 октября по цене $49: Диаметр колонки составит всего 11,5 см,

Представлены графические решения серии AMD Embedded Radeon E9170 : Графический процессор, служащий основой AMD Embedded Radeon E9173, изготавливается по нормам 14 нм

Гарнитура смешанной реальности Samsung HMD Odyssey действительно оказалась лучше аналогов: Samsung HMD Odyssey оценена в $500

Планшет iPad с дизайном iPhone X выйдет не раньше третьего квартала 2018: Источник является сотрудником тайваньской фабрики, на которой производятся различные продукты Apple

По прогнозу IDC, продажи программно-определяемых хранилищ данных в 2021 году приблизятся к 16,2 млрд долларов: Технология SDS востребована, поскольку она лучше соответствует потребностям центров обработки данных следующего поколения, чем старая инфраструктура хранения

Представлен спасательный робот-гуманоид Honda E2-DR : Входящая в комплект аккумуляторная батарея емкостью 1000 Вт•ч позволяет роботу выполнять свою работу в течение полутора часов

Китайцы предпочитают смартфоны Huawei устройствам Apple: За последний год Huawei приблизилась к своей цели стать самым успешным производителем смартфонов

ZTE готовит к выпуску пару смартфонов среднего уровня с аккумуляторами большой емкости: Новинки именуются ZTE A0616 и ZTE A0622

Несмотря на разногласия внутри компании Waymo планирует запустить сервис беспилотного такси уже в этом месяце: Руководство Google хотело запустить сервис беспилотных перевозок еще в 2016 году

Мобильный ПК Google Pixelbook получит дисплей с соотношением сторон 3:2 и CPU Intel Core i5: Мобильный ПК Google Pixelbook будет основан на CPU Intel