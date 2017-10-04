Процессоры Intel Coffee Lake могут оказаться в дефиците до конца года

Как известно, уже завтра в продаже должны появиться процессоры Intel Coffee Lake-S. Напомним, в рамках этого семейства Intel впервые увеличила количество ядер у настольных потребительских процессоров Core, не относящихся к классу HEDT.

Однако старт продаж может быть омрачён серьёзным дефицитом новых CPU. Если верить источнику, проблемы с предложением у Intel продлятся до начала следующего года. Это означает, что купить такие процессоры можно будет не везде, да и цены продавцы могут поднять.

Источник объясняет такую ситуацию тем, что изначально CPU Coffee Lake должны были выйти как раз в начале 2018 года, однако Intel пришлось сдвигать запуск на более ранний срок из-за успехов Ryzen. Однако, если сдвинуть сам анонс проблемой не является, то перестроить производственные мощности, чтобы удовлетворить спрос у Intel, похоже, вышло не полностью.

Аналитики считают, что такая ситуация может сильно навредить Intel, так как потребители не захотят покупать автоматически устаревшие CPU Kaby Lake, не смогут купить CPU Coffee Lake из-за дефицита и в итоге обратят внимание на решения AMD.