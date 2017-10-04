По прогнозу IDC, продажи программно-определяемых хранилищ данных в 2021 году приблизятся к 16,2 млрд долларов

Программно-определяемые хранилища данных (SDS) — одна из новых технологий, быстро проникающих в информационную инфраструктуру предприятий и поставщиков облачных сервисов. Технология SDS востребована, поскольку она лучше соответствует потребностям центров обработки данных следующего поколения, чем старая инфраструктура хранения. В результате, как полагают аналитики IDC, мировой рынок SDS в период с 2017 по 2021 год будет расти в среднем на 13,5% в год. В 2021 году он приблизится к 16,2 млрд долларов.

Уже сейчас расходы предприятий смещаются с аппаратно-определенных массивов в сторону SDS и с собственной локальной инфраструктуры — в сторону облачных сервисов (как общедоступных, так и частных). Решения SDS работают на типовом оборудовании, обеспечивая все ключевые функции программным путем. По сравнению с предшествующими архитектурами хранения, SDS обеспечивает большую гибкость, включая более свободное и быстрое выделение ресурсов, и уменьшают расходы за счет уменьшения затрат на администрирование и аппаратные средства.

Быстрее всего — на 26,6% в год — на рынке SDS растет сегмент HCI (hyperconverged infrastructure). Одновременно он является наибольшим — по прогнозу IDC, в 2021 году он достигнет 7,15 млрд долларов. Решения HCI обычно заменяют существующие хранилища на базе SAN и NAS.