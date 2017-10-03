Nvidia сотрудничает с Gigabyte и Leadtek в области искусственного интеллекта

По данным китайского издания Economic Daily News, компания Nvidia привлекает тайваньских производителей аппаратного обеспечения, таких как Gigabyte Technology и Leadtek Research, к деятельности своего альянса, работающего в области искусственного интеллекта (ИИ).

Сейчас графические процессоры Nvidia в основном используются в играх, для добычи криптовалют и в приложениях ИИ. При этом приложения ИИ, как правило, полагаются на ускорители в составе серверов.

Хотя поставки графических процессоров для приложений ИИ пока несопоставимо меньше, чем для игр, они быстро растут и вскоре могут стать преобладающими.

Gigabyte тесно сотрудничает с Nvidia в этой области, проектируя и производя серверы и системные платы для них. В настоящее время соответствующее направление деятельности обеспечивает 15-20% дохода Gigabyte. Ожидается, что в 2018 году продажи вырастут на 30%.

Что касается сотрудничества с Leadtek, компания Nvidia использовала его для продвижения инициативы Deep Learning Institute (DLI), призванной взращивать специалистов в области ИИ.