GM планирует к 2023 году иметь в своем ассортименте не менее 20 моделей электромобилей

Следуя примеру других автопроизводителей, компания GM рассказала о планах выпуска электромобилей. По словам производителя, к 2023 году в его ассортименте будет не менее 20 моделей этих транспортных средств. Две модели выйдут в ближайшие полтора года.

Отметим, что в GM рассчитывают охватить несколько сегментов, включая внедорожники и кроссоверы. Для этого планируется использовать две разновидности аккумуляторных блоков, различающиеся высотой.

Компания также представила грузовик SURUS (Silent Utility Rover Universal Superstructure) на топливных элементах, имеющий четыре управляемых колеса. Он является частью плана GM по выпуску транспортных средств на топливных элементах в дополнение к аккумуляторным электромобилям и машинам с гибридными силовыми установками. Отметим, что распространению транспортных средств на топливных элементах может помешать отсутствие соответствующие инфраструктуры заправок. Как эту проблему собираются решать в GM — пока неясно. Возможно, производитель направит на создание инфраструктуры часть средств, получаемых от продажи электромобилей.

При создании аккумуляторных электромобилей и автомобилей на топливных элементах будет учтен опыт электромобиля Chevy Bolt EV, представленного в декабре 2016 года.