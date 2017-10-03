Поставщики комплектующих для AirPods и Apple Watch ожидают улучшения показателей в четвертом квартале 2017

Источники из цепочки поставок сообщают, что в четвертом квартале этого года существенный рост финансовых показателей должны зафиксировать поставщики комплектующих для беспроводных наушников AirPods и умных часов Apple Watch.

Речь идет о таких компаниях, как Quanta Computer, Inventec, Universal Scientific Industrial (USI), Shunsin Technology и Luxshare-ICT. Спрос на умные часы будет расти с появлением на рынке третьего поколения умных часов Apple Watch, которые оснащены модемом LTE.

Что касается AirPods, то компания Apple, наконец, справилась с дефицитом наушников в магазинах, а также повысила объем заказов комплектующих для них.

Вышеупомянутые компании от комментариев воздержались.