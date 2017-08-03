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TMC будет инвестировать в фабрику Fab 6 самостоятельно

Теги: Toshiba

Источник: Toshiba

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Компания Toshiba сообщила, что ее дочернее предприятие Toshiba Memory Corporation (TMC), занимающееся выпуском флэш-памяти, инвестирует средства в производственное оборудование для чистой комнаты Fab 6 «в одностороннем порядке».

В текущем финансовом году планируется выделить примерно 195 млрд иен

О том, что Toshiba планирует инвестировать 1,6 млрд долларов в фабрику Fab 6, было объявлено в конце июня. Компания TMC обратилась к SanDisk, партнеру по совместному предприятию, выпускающему флэш-память, с запросом относительно возможности совместных инвестиций в Fab 6. Однако достигнуть согласия не удалось.

На этот случай был предусмотрен вариант самостоятельного финансирования, при котором новое производство будет собственностью только TMC.

Оборудование первой очереди Fab 6 Phase-1 позволит выпускать 96-слойную флэш-память BiCS FLASH следующего поколения. В текущем финансовом году планируется выделить примерно 195 млрд иен, чего должно хватить на установку оборудования Phase-1 и строительство Phase-2. Установку оборудования планируется начать в декабре.

3 августа 2017

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TMC будет инвестировать в фабрику Fab 6 самостоятельно: В текущем финансовом году планируется выделить примерно 195 млрд иен

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