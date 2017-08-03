Блоки питания FSP Hydro PTM имеют сертификат 80 Plus Platinum

Компания FSP представила серию блоков питания Hydro Hydro PTM. Серия включает модели мощностью 650, 750 и 850 Вт. Блоки питания FSP Hydro PTM имеют сертификат 80 Plus Platinum.

Корпуса БП окрашены в черный цвет. Для случаев, когда синяя наклейка на корпусе не сочетается с цветами других компонентов системы, производитель включил в комплект поставки наклейки красного или зеленого цветов.

В описании новых БП производитель отмечает использование «японских электролитических конденсаторов промышленного класса» и высокую стабильность выходных напряжений — как утверждается, отклонение от номинала не превышает ±1%. Напряжение 12 В формируется на одной шине. Охлаждение компонентов возложено на тихий 135-миллиметровый вентилятор с гидродинамическим подшипником. В блоках есть защита от разнообразных нештатных ситуаций. Блоки питания Hydro PTM оснащены модульными кабельными системами и комплектуются плоскими кабелями черного цвета.

Производитель предоставляет на блоки питания FSP Hydro PTM десять лет гарантии.