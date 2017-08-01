Названа неожиданная причина присутствия на рынке ограниченного количества новых смартфонов с SoC Snapdragon 835

Флагманская однокристальная система Snapdragon 835, которая производится компанией Samsung по нормам 10-нанометрового технологического процесса, была представлена в начале года.

Она дебютировала в смартфоне Samsung Galaxy S8, а также появилась в таких аппаратах, как Xiaomi Mi 6, Nubia Z17, OnePlus 5 и Sony Xperia XZ Premium. Новая однокристальная система является на 27% более производительной, чем прошлогодняя флагманская SoC Snapdragon 820, при этом она потребляет на 40% меньше электроэнергии.

Несмотря на это, на рынке появляется не так много флагманских смартфонов, оснащенных Snapdragon 835. Китайский аналитик Пан Цзютан (Pan Jiutang) заявил, что основная причина заключается вовсе не в сложностях при освоении 10-нанометрового техпроцесса и том, что основная партия Snapdragon 835 предназначается для Samsung Galaxy S8. Именно так считалось ранее. Пан Цзютан заявляет, что главная причина заключается в высокой цене, которая отталкивает производителей.

К этому моменту в прошлом году на рынке было представлено большое количество смартфонов с Snapdragon 820. Если Qualcomm не снизит цену на Snapdragon 835, то эта мобильная платформа может оказаться не такой популярной, как ее предшественница, несмотря на все преимущества.