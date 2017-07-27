Флэшка Silicon Power Mobile C50 оснащена тремя разъемами USB

Ассортимент компании Silicon Power пополнил необычный флэш-накопитель. Он называется Mobile C50, а необычность его заключается в наличии трех разъемов USB: Type-A, Micro-B и Type-C. Такое оснащение обеспечивает возможность подключения без переходников к широкому кругу компьютеров и мобильных устройств.

Разъем USB Type-C находится под откидной резиновой крышкой, которая защищает его от повреждений и загрязнений. Такую же роль для разъема Micro-B играет разъем Type-A.

На разъемы USB Type-A и Type-C выведен интерфейс USB3.1 Gen 1, на разъем Micro-B — интерфейс USB2.0.

Накопитель выпускается объемом 32, 64 и 128 ГБ. Его габариты равны 41,2 x 20 x 14,4 мм, масса — 5,2 г. В накопителе используется технология COB, позволяющая обеспечить защиту от воды, пыли и вибрации. Производитель предоставляет на Mobile C50 пятилетнюю гарантию. http://www.silicon-power.com/web/news_detail-20170725006 Silicon Power