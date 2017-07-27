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Утечка дала представление о редакторе фотографий Adobe Project Nimbus

Теги: Adobe

Источник: DP Review

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В прошлом году компания Adobe анонсировала разработку редактора фотографий на базе Lightroom, который будет основан на облачных технологиях. Разработка под условным наименованием Project Nimbus велась в секрете, но на днях случайно стала доступна некоторым пользователям Adobe Creative Cloud. Они успели опробовать приложение и сделать несколько скриншотов до того, как в Adobe осознали ошибку и закрыли доступ к Project Nimbus.

Утечка дала представление о редакторе фотографий Adobe Project Nimbus

Судя по скриншотам, приложение похоже на Lightroom Mobile для iPad. Оно предлагает базовые функции коррекции света и цвета, кисти и градиенты. Основной принцип работы редактора — сохранение исходного изображения. То есть все операции редактирования являются неразрушающими. Другая важная особенность — полная ориентация на облако: все операции редактирования и изображение автоматически сохраняются в облаке, для чего пользователю выделен 1 ТБ места.

Утечка дала представление о редакторе фотографий Adobe Project Nimbus

Компания Adone признала, что редактор Project Nimbus стал доступен «небольшой группе пользователей Adobe Creative Cloud», однако не стала раскрывать никаких подробностей о самой разработке. По неофициальным данным, бета-версия редактора станет доступна до конца года.

27 июля 2017

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