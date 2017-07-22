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Baidu и JD.com инвестируют более 2 млрд долларов в государственную телекоммуникационную компанию China Unicom

Источник: Reuters

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Baidu Inc и JD.com присоединятся к другим крупным китайским компаниям, инвестирующим средства в государственную телекоммуникационную компанию China Unicom. По словам источника, получившего эти сведения от неназванных информаторов, China Unicom является самым слабым из трех операторов, принадлежащих государству, которое решило укрепить его, привлекая частный капитал.

По количеству абонентов China Unicom относится к числу крупнейших компаний, предоставляющих услуги сотовой связи. Однако высокая конкуренция на этом рынке отрицательно сказывается на финансовых показателях компании. В результате она начала отставать от China Mobile и China Telecom по скорости внедрения новых технологий.

Ранее стало известно, что Alibaba Group Holdings, Tencent Holdings и другие инвесторы вложат в развитие China Unicom около 10 млрд долларов. С учетом вклада Baidu и JD.com эта сумма приблизится к 11,8 млрд долларов. Главным образом, инвестиции будут привлечены путем выпуска акций. Это крупнейший проект такого рода в регионе с 2010 года. Ожидается, что он будет реализован до конца августа. Когда это произойдет, доля государства в China Unicom уменьшится с нынешних 63% до 40%. Предполагается, что новые средства позволят оператору начать активное внедрение технологии 5G, воплощая в жизнь планы Китая построить крупнейшую в мире сеть 5G.

Представили Baidu и JD.com не стали давать комментарии источнику.

22 июля 2017

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