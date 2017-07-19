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Представлены умные очки Google Glass Enterprise Edition
Подразделение X, занимающееся передовыми разработками в составе холдинга Alphabet, представило новый вариант умных очков Google Glass. Устройство под названием Glass Enterprise Edition ориентировано на корпоративных пользователей.
Сделав в начале 2015 года очки Glass Explorer недоступными для индивидуальных пользователей, компания Alphabet продолжила их поставки корпоративным потребителям, которые смогли на практике убедиться, что внедрение новинки повышает производительность труда.
Продолжение разработки позволило сделать устройство легче и удобнее для длительного ношения, повысить его производительность и увеличить время автономной работы. Из модного аксессуара очки превратились в инструмент профессионалов, функциональность которого с помощью ПО адаптируется для решения конкретных задач. Например, сотрудники DHL с помощью очков в реальном времени получают наглядные инструкции по укладке грузов, а специалисты GE используют приложение с иллюстрациями и видеороликами, поясняющими технологические процессы. Цену устройства производитель не называет, ограничиваясь утверждением, что очки Glass Enterprise Edition теперь «доступны большему числу предприятий посредством партнерской сети».
Источник: Engadget
13:58 19.07.2017 Accent
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