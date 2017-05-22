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Главная » Новости » 2017 » 05 » 22 22 мая 2017

Список автомобилей, поддерживающих Android Auto, пополнился 11 моделями Kia

На официальной странице функции Android Auto после обновления появилось сразу восемь новых автомобилей Kia, которые смогут побаловать владельцев поддержкой этой функции.

В список попали Cadenza, Carens, Cee'd, Forte5, Niro, Optima Plug-in Hybrid 2017 модельного года и Picanto и Rio 2018 модельного года. Конечно, нужно понимать, что не всегда поддержка Android Auto будет являться базовым предложением той или иной модели. Кроме того, на сайте указаны три модели, которые получат поддержку Android Auto в ближайшем будущем.

Kia внедряет поддержку Android Auto в большинство своих авто

Это Forte Koup 2017 модельного года, K900 2019 модельного года и нашумевшая модель Stinger, в максимальной конфигурации оснащаемая двигателем V6 объёмом 3,3 литра мощностью 370 л.с.

Источник: Android

10:09 22.05.2017
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