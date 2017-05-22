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Список автомобилей, поддерживающих Android Auto, пополнился 11 моделями Kia
На официальной странице функции Android Auto после обновления появилось сразу восемь новых автомобилей Kia, которые смогут побаловать владельцев поддержкой этой функции.
В список попали Cadenza, Carens, Cee'd, Forte5, Niro, Optima Plug-in Hybrid 2017 модельного года и Picanto и Rio 2018 модельного года. Конечно, нужно понимать, что не всегда поддержка Android Auto будет являться базовым предложением той или иной модели. Кроме того, на сайте указаны три модели, которые получат поддержку Android Auto в ближайшем будущем.
Это Forte Koup 2017 модельного года, K900 2019 модельного года и нашумевшая модель Stinger, в максимальной конфигурации оснащаемая двигателем V6 объёмом 3,3 литра мощностью 370 л.с.
Источник: Android
10:09 22.05.2017 MPAK
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