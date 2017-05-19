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Смартфон Ulefone Power 2 может получить обновление до ОС Android 8.0

Компания Ulefone сообщила о намерении обновить смартфон Ulefone Power 2 до ОС Android 8.0. Напомним, что эта версия ОС была представлена совсем недавно, а в списке ее изменений значится повышение экономичности. В случае данного смартфона даже незначительные программные улучшения могут вылиться в дополнительные несколько часов автономной работы, благодаря аккумулятору емкостью 6050 мА•ч.

В данный момент Ulefone Power 2 работает с ОС Android 7.0

Сроки планируемого обновления очень размытые, «до конца этого года». Здесь все в первую очередь зависит от MediaTek, а также от ее желания и возможностей выпустить новый код и драйверы для SoC MT6750T. Если это все-таки произойдет, то обновления до Android 8.0 стоит ожидать не только для Ulefone Power 2, но и для других смартфонов с родственными SoC. Отметим, что предыдущие обещания компании удавалось выполнять, хоть иногда и отходя от намеченных сроков.

Источник: Ulefone

23:50 19.05.2017
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