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Смартфон Ulefone Power 2 может получить обновление до ОС Android 8.0
Компания Ulefone сообщила о намерении обновить смартфон Ulefone Power 2 до ОС Android 8.0. Напомним, что эта версия ОС была представлена совсем недавно, а в списке ее изменений значится повышение экономичности. В случае данного смартфона даже незначительные программные улучшения могут вылиться в дополнительные несколько часов автономной работы, благодаря аккумулятору емкостью 6050 мА•ч.
Сроки планируемого обновления очень размытые, «до конца этого года». Здесь все в первую очередь зависит от MediaTek, а также от ее желания и возможностей выпустить новый код и драйверы для SoC MT6750T. Если это все-таки произойдет, то обновления до Android 8.0 стоит ожидать не только для Ulefone Power 2, но и для других смартфонов с родственными SoC. Отметим, что предыдущие обещания компании удавалось выполнять, хоть иногда и отходя от намеченных сроков.
Источник: Ulefone
23:50 19.05.2017 Юрий Гитин
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