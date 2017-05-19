|
Bain, KKR и Broadcom тоже хотят полупроводниковое производство Toshiba
Число тех, кто попытается купить полупроводниковое производство Toshiba, растет. По сообщению источника, намерение участвовать в торгах проявили компании KKR, Bain Capital и Broadcom (последняя выпускает микросхемы, две другие занимаются инвестиционной деятельностью). Срок подачи заявок на участие во втором раунде торгов истекает в пятницу.
Как утверждается, компания Broadcom планирует сделать ставку совместно с инвестиционной компанией Silver Lake, а Bain Capital выступает партнером SK Hynix.
Полупроводниковое производство Toshiba, выделенное с целью продажи в дочернее предприятие, оценивается в 18 млрд долларов. Его продажа является вынужденной мерой, необходимой японскому производителю для выхода из финансового кризиса.
Продажа вызывает протест компании Western Digital, ставшей в результате приобретения компании SanDisk партнером Toshiba в совместном предприятии, выпускающем флэш-память. На этой неделе Western Digital обратилась в арбитражный суд, рассчитывая предотвратить продажу.
Источник: Reuters
14:01 19.05.2017 Accent
Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки
|