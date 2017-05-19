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Bain, KKR и Broadcom тоже хотят полупроводниковое производство Toshiba

Число тех, кто попытается купить полупроводниковое производство Toshiba, растет. По сообщению источника, намерение участвовать в торгах проявили компании KKR, Bain Capital и Broadcom (последняя выпускает микросхемы, две другие занимаются инвестиционной деятельностью). Срок подачи заявок на участие во втором раунде торгов истекает в пятницу.

Число тех, кто попытается купить полупроводниковое производство Toshiba, растет

Как утверждается, компания Broadcom планирует сделать ставку совместно с инвестиционной компанией Silver Lake, а Bain Capital выступает партнером SK Hynix.

Полупроводниковое производство Toshiba, выделенное с целью продажи в дочернее предприятие, оценивается в 18 млрд долларов. Его продажа является вынужденной мерой, необходимой японскому производителю для выхода из финансового кризиса.

Продажа вызывает протест компании Western Digital, ставшей в результате приобретения компании SanDisk партнером Toshiba в совместном предприятии, выпускающем флэш-память. На этой неделе Western Digital обратилась в арбитражный суд, рассчитывая предотвратить продажу.

Источник: Reuters
14:01 19.05.2017
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