Смартфон Doogee Shoot 2

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Doogee Shoot 2, выпущенный практически сразу вслед за Doogee Shoot 1, стал, вопреки логике, не улучшенным продолжением первой модели, а облегченной и удешевленной ее версией, которой впору было бы дать название Doogee Shoot 1 lite. Новинка стала доступнее вследствие установки экрана с меньшей диагональю и разрешением и более старой и слабой аппаратной платформы. Но есть у Shoot 2 и свои преимущества: например, увеличившееся время автономной работы. К тому же, этот смартфон, как и предыдущая модель, имеет сдвоенную основную камеру, что позволило причислить его к линейке «фоторешений» Doogee Shoot.

Основные характеристики Doogee Shoot 2

SoC MediaTek MT6580, 4 ядра @1,3 ГГц (ARM Cortex-A7)

GPU Mali-400 MP

Операционная система Android 6.0

Сенсорный дисплей IPS 5″, 1280×720, 294 ppi

Оперативная память (RAM) 1/2 ГБ, внутренняя память 8/16 ГБ

Поддержка Micro-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 32 ГБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (850/1900/2100 МГц)

Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц)

Bluetooth 4.0

GPS, A-GPS

Micro-USB 2.0

Основная камера 5 + 5 Мп, автофокус, f/2,8, видео 1080p

Фронтальная камера 5 Мп, f/2,8, фикс. фокус

Датчик приближения, освещения, акселерометр

Аккумулятор 3360 мА·ч

Размеры 143×73×9,5 мм

Масса 176 г

Doogee Shoot 2 (1/8 ГБ) Doogee Shoot 2 (2/16 ГБ) Средняя цена T-1720722905 T-1720936554 Розничные предложения Doogee Shoot 2 (1/8 ГБ) L-1720722905-10 Розничные предложения Doogee Shoot 2 (2/16 ГБ) L-1720936554-10

Комплект поставки

Смартфон Doogee Shoot 2 поставляется в продажу в миниатюрной коробочке, выполненной из твердого матового картона черного цвета с простым оформлением.

Малые размеры упаковки обусловлены минимальной комплектацией: из аксессуаров вложили лишь соединительный кабель и сетевой адаптер с выходным током и напряжением 5 В 1 А, больше ничего.

Внешний вид и удобство использования

Doogee Shoot 2 получил не самый стильный дизайн: толстый корпус имеет много нарочито подчеркнутых округлых мест, отчего выглядит пухлым, дутым. Настоящей боковой рамки здесь нет, но в пластиковой крышке выдавлена полоса, имитирующая ободок; выглядит это грубовато и нелепо. Передняя панель в общий цвет корпуса не окрашивается, стекло имеет покатые края и довольно сильную тонировку до непроницаемого черного.

Весь кожух выполнен из пластика с впаянной в него металлической пластинкой, чтобы создать иллюзию металлического корпуса. Но все грани, торцы и часть задней стенки — это именно простенький окрашенный металлической краской пластик, заметно отличающийся по фактуре от металлической пластины. В данном случае производитель даже не пытался сделать эти два материала схожими между собой: металл отшлифован, а пластик просто матовый, гладкий.

Аппарат не крупный, но для своих размеров довольно толстый и тяжелый. Поверхности корпуса скользкие, металл, как и стекло спереди, быстро покрывается отпечатками пальцев. Крышка сидит на своих защелках надежно, корпус не скрипит при сжатиях, ощущается монолитным.

Передняя панель лишена подсветки сенсорных кнопок, отсутствует также и светодиодный индикатор событий над экраном.

Под экраном можно найти две сенсорных кнопки по бокам и одну механическую клавишу посередине. Клавиша имеет овальную форму, в нее вмонтирован сканер отпечатков пальцев. Сканер даже без нажатия на кнопку. К работе сканера особых претензий нет, распознавание проходит быстро и четко. В настройках после фиксирования отпечатка можно сразу выбрать отдельные приложения, которые также будут разблокироваться с помощью дактилоскопического датчика (фотогалерея, проигрыватели, даже ответ на звонок).

Если снять кожух (который накрывает собой не только заднюю часть корпуса, но и боковины и торцы, и даже кнопки тоже закреплены на нем), то откроется вид на внутреннюю часть корпуса, содержащую три отдельных слота для карточек и разъем для батареи. Батарею, однако, запечатали наглухо, самостоятельно вынимать ее не разрешается. Она не подпирает собой карточки, но их горячая замена все равно не поддерживается.

В слоты можно вставить две карты формата Micro-SIM и одну карту памяти формата microSD. Можно похвалить удачное расположение и строение разъемов: Nano-SIM с переходником легко вставлять и вынимать по направляющим, никаких проблем с этим тут нет. Все три разъема доступны одновременно, вынимать SIM-карту, чтобы установить карту памяти, не придется.

На внешней стороне в задней части смартфона можно найти сдвоенный модуль камер (да, основных камер здесь две!), а также не очень яркую светодиодную односегментную вспышку. Модуль с камерами имеет обозначенный по краям выступ, но в целом не выпирает из корпуса, поэтому аппарат лежит на твердых поверхностях устойчиво.

Приятно, что основной динамик решили не размещать на тыльной стороне, а врезали, как положено, в нижний торец. Там проделаны два ряда крупных отверстий, но звук выходит только через один из них, а для разговорного микрофона имеется отверстие на переднем стекле, так что отверстия второго ряда — бутафорские.

Больше ничего в нижнем торце нет, поскольку все интерфейсные разъемы несколько неожиданно вынесены на верхний торец. Надо в очередной раз с грустью отметить, что с Doogee что-то не в порядке. Компания опять сделала собственный «проприетарный» вариант разъема Micro-USB, который настолько глубок, что никакой сторонний кабель просто не достает до его контактов. Таким образом, ни заменить утерянный Micro-USB-кабель из комплекта, ни использовать OTG-переходник здесь не получится, поскольку нужен особый штекер, гораздо более длинный. Мы уже встречались с этим в смартфонах Doogee ранее, и до сих пор остается загадкой, зачем портить собственный продукт.

Обе боковые кнопки установлены на правой грани, клавиши крупные, заметно выпирают за пределы поверхности, имеют упругий и отчетливый ход, к данным элементам нет ни малейших претензий.

Выпускается Doogee Shoot 2 в трех привычных вариантах цветового оформления корпуса: черном, сером и золотистом. Нужно отметить, что во всех случаях передняя панель остается одного цвета — черного.

Экран

Смартфон Doogee Shoot 2 оснащен сенсорным дисплеем IPS с размерами 62×110 мм при диагонали в 5 дюймов, защищенным 2.5D-стеклом с покатыми краями. Разрешение экрана при этом составляет 1280×720 точек, то есть ниже Full HD. Соответственно, плотность точек составляет около 294 ppi. Рамка широкая: по бокам около 5,5 мм, снизу и сверху — по 18 мм.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или задавать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 2 одновременных касаний мультитач.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов, антибликовые свойства экрана гораздо хуже, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (ниже просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Doogee Shoot 2, далее их можно различать по размеру):

Экран у Doogee Shoot 2 существенно светлее. Связано это с тем, что между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы есть воздушной промежуток. Из-за наличия границ стекло/воздух и воздух-матрица с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны плохо смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки. Зато их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дешевле, так как менять нужно только его. На внешней поверхности экрана, есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие, эффективность его примерно как у Nexus 7, поэтому следы от пальцев удаляются существенно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 450 кд/м², минимальное — 14 кд/м². Максимальная яркость высокая, но, учитывая не самые лучшие антибликовые свойства, читаемость в солнечный день вне помещения будет плохой. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится правее прорези фронтального громкоговорителя). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости. Если он на 100%, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 190 кд/м² (многовато), 50% — 15 кд/м² (нормально), а 0% — 1,6 кд/м² (слишком темно). При этом независимо от регулировки яркости в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) и в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) яркость повышается до 450 кд/м² (что для офиса высоковато). Получается, что функция автоподстройки яркости работает неадекватно. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому и нет никакого мерцания экрана.

В данном смартфоне используется матрица типа IPS. На микрофотографии можно разглядеть типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Doogee Shoot 2 и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

На экране Doogee Shoot 2 насыщенность цветов естественная, изображение чуть затемнено, цветовой баланс сильно отличается от баланса экрана Nexus 7.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, но у Doogee Shoot 2 контраст уменьшился в гораздо большей степени из-за очень сильного высветления черного.

И белое поле:

Яркость под углом у экранов уменьшилась (как минимум в 5 раз, исходя из разницы в выдержке), и уменьшилась примерно одинаково. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется очень сильно, но остается примерно нейтрально-серым по оттенку. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении одинаковая!):

И под другим углом:

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля средняя:

Контрастность (примерно в центре экрана) нормальная — порядка 900:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 20 мс (10 мс вкл. + 10 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 31 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,40, что выше стандартного значения 2,2. При этом реальная гамма-кривая существенно отклоняется от степенной зависимости:

В данном аппарате есть агрессивная динамическая подстройка яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения — на темных в среднем изображениях яркость подсветки уменьшается. В итоге полученная зависимость яркости от оттенка (гамма-кривая) не соответствует гамма-кривой статичного изображения, так как измерения проводились при последовательном выводе оттенков серого почти на весь экран. По этой причине ряд тестов — определение контрастности и времени отклика, сравнение засветки черного под углами — мы проводили (впрочем, как и всегда) при выводе специальных шаблонов с неизменной средней яркостью, а не однотонных полей во весь экран. Вообще такая и неотключаемая коррекция яркости ничего кроме вреда не приносит, так как постоянная смена яркости экрана как минимум может вызывать некоторый дискомфорт, снизить различимость градаций в тенях в случае темных изображений и читаемость экрана на ярком свету, так как на не самых светлых в среднем изображениях яркость подсветки занижается, а ее и так не избыток.

Цветовой охват близок к sRGB:

Спектры показывают, что светофильтры матрицы в умеренной степени подмешивают компоненты друг к другу:

В итоге цвета имеют естественную насыщенность. Баланс оттенков на шкале серого плохой, так как цветовая температура сильно выше стандартных 6500 К, но хотя бы отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) равно примерно 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом цветовая температура и ΔE мало изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)







В этом устройстве есть достаточно продвинутая система из профилей и настроек, якобы предоставляющая возможность скорректировать цветовой баланс и т. д. — MiraVision. Впрочем, попытки исправить с ее помощью цветовой баланс не увенчались успехом, так как коррекция цветовой температуры приводит к тому, что оттенок полутонов меняется, а точка белого — почти нет, смотрится это отвратительно. Но в настройках экрана есть страничка с регулировками интенсивностей трех основных цветов, вот с ее помощью цветовой баланс удается существенно улучшить (графики Корр. выше) после коррекции до значений на снимке ниже. Однако при этом максимальная яркость снижается до 370 кд/м².

Подведем итоги: экран имеет высокую максимальную яркость, но обладает плохими антибликовыми свойствами, поэтому устройством с большим трудом можно будет пользоваться вне помещения летним солнечным днем. Для условий полной темноты можно установить комфортный уровень яркости. Есть и режим с автоматической подстройкой яркости, но работает он неадекватно. К достоинствам экрана нужно отнести олеофобное покрытие, отсутствие мерцания, а также близкий к sRGB цветовой охват и хороший (после коррекции) цветовой баланс. К значимым недостаткам мы отнесем очень низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана, а также неотключаемую динамическую подстройку яркости подсветки. Качество экрана невысокое.

Камера

Фронтальная камера у Doogee Shoot 2 делает снимки с максимальным разрешением 5 Мп, имеет объектив с углом обзора 88° и фиксированной диафрагмой f/2,8, без собственной вспышки и автофокуса. Качество съемки скромное: детализация слабая, изображение мыльное и белесое.

Основную камеру здесь установили двойную, по примеру двойных камер в смартфонах Huawei, и вроде бы специалисты этой компании даже помогали в этом Doogee. Используется два модуля с матрицами 5 Мп и объективами f/2,8. Как и у Huawei, один модуль монохромный и отвечает за детализацию, а второй — RGB-сенсор, он ответственен за цветопередачу. Есть двойной оптический зум и оптическая стабилизация для фото- и видеосъемки.

Меню управления стандартное, хорошо знакомое по множеству китайских аппаратов на платформе MediaTek, простое по виду и строению. Вручную можно устанавливать экспозицию, светочувствительность (до ISO 1600), баланс белого, яркость, контрастность, насыщенность, есть шкала экспокоррекции. Можно выбирать сюжетные режимы, есть режим HDR, функции обнаружения лиц.

Отдельно вынесен режим так называемой «широкой диафрагмы», в котором на уже полученных снимках можно менять глубину резкости, программным путем добиваясь эффекта размытия фона. Выглядит все это довольно нелепо, поскольку часть фона обязательно попадает в «пятно резкости», не размывается, такие снимки получаются неестественными. Более хитрые разработчики уже давно придумали применять маску, накладываемую прямо с помощью пальца на основной объект. Тогда фон размывается более равномерно, а снимки выглядят интереснее, но здесь ничего такого нет.

Камера может снимать видео в максимальном разрешении 1080р, нет режимов съемки со скоростью 60 fps, и 4К. Есть функция электронной стабилизации, но она лишь добавляет искажений и слабо смягчает колебания при съемке с рук на ходу. Видео получается скромного качества: детализация слабая, изображение темноватое, чувствительности матрице явно не хватает. Звук записывается чисто, но системы шумоподавления в этом смартфоне нет.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

Огромная зона нерезкости справа перетягивает на себя все внимание. Кактус не заплесневел — это проблемы объектива. Не считая углов, текст отработан не так уж плохо. Это серое пятно посреди снимка возникло случайно. В черно-белых кадрах особенно хорошо ощущается безысходность и тлен. А вот крупные детали на ближних планах отработаны не так уж плохо. Иногда камера кое-как справляется и с макросъемкой. Но это, скорее, исключение. При хорошем освещении шумодав, по крайней мере, не скрадывает детали, но снимкам это помогает мало. Нерезкая дымка по краям кадра — это не фильтр.

Казалось бы, камера откровенно не удалась, хотя она способна кое-как справиться со съемкой текста. Однако тут стоит вспомнить про ломографию. Почитателям этого течения камера может быть интересна, ведь она сама накладывает различные «фильтры» на снимки, причем хаотично и непредсказуемо. К сожалению, эта «фишка» едва ли присуща всем экземплярам данного смартфона, а потому ее нельзя считать его особенностью. В данном же случае такие причудливые сюжеты творят плохая программная обработка и бракованный объектив. Для простой обывательской съемки камера в принципе пригодна, но с огромными оговорками и с обязательной проверкой перед покупкой.

Телефонная часть и коммуникации

Коммуникационные возможности Doogee Shoot 2 минимальны: смартфон не работает в сетях 4G, не имеет поддержки диапазона Wi-Fi 5 ГГц и NFC, USB OTG тоже нет. Качество связи особых претензий не вызвало, в сетях московских операторов смартфон ведет себя в целом уверенно, но скорости в беспроводных сетях демонстрирует невысокие.

Навигационный модуль поддерживает лишь одну из спутниковых систем — GPS. Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение первой минуты. Датчика магнитного поля, на основе которого функционирует цифровой компас навигационных программ, смартфон, к сожалению, тоже не получил.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, во время набора телефонного номера сразу осуществляется и поиск по первым буквам в контактах.

В телефонной книге присутствуют лишь штатные возможности настройки отображения контактов. Встроенного черного списка нет, функции автоматической записи телефонных разговоров с линии тоже нет.

Разговорный динамик издает глуховатый, но в целом вполне чистый и разборчивый звук. Виброзвонок по силе ниже среднего уровня.

Интерфейс телефонного приложения стандартно позволяет выбрать для каждой из функций определенную карту заранее или прямо во время соединения. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы в Doogee Shoot 2 используется Google Android версии 7.0, есть возможность обновления по воздуху (ОТА). Стандартный интерфейс Android лишь дополнен некоторыми возможностями, такими как поддержка жестов и закрепление определенных функций за кнопками (например, запуск камеры на заблокированном аппарате двойным нажатием на клавишу увеличения громкости или вызов фонарика длинным удержанием кнопки Home).

Из предустановленных приложений имеется файловый менеджер, Parallel space для одновременного запуска двух аккаунтов в соцсетях, офисный пакет WPS Office и Xender для прямой передачи файлов на другие устройства.

Для прослушивания музыки предназначен обычно используемый производителями смартфонов на MediaTek без собственных оболочек музыкальный проигрыватель со стандартным набором настроек в виде эквалайзера с предустановленными значениями. Звучание в наушниках у смартфона, как и через основной динаимк, скромное, но вполне годное: звук плоский и звонкий, без заметного присутствия низких частот, но в то же время чистый, громкий и яркий. Встречались нам дешевые смартфоны и с гораздо худшим качеством звучания.

Имеется FM-радио с возможностью записи программ с эфира, оно работает только с подключенными наушниками.

С грустью приходится констатировать, что то ли новая седьмая версия Android совсем не подошла к старенькой аппаратной платформе, то ли производитель полностью махнул рукой на какую-либо оптимизацию, но факт остается фактом: аппарат работает медленно, то и дело зависает, а постоянные сбои и вынужденный перезапуск программ приводят к разочарованию от использования смартфона.

Производительность

Аппаратная платформа Doogee Shoot 2 строится на базе SoC MediaTek MT6580. В конфигурацию данного чипа входят 4 процессорных ядра Cortex-A7, работающих на частоте до 1,3 ГГц. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali-400 МР. Объем ОЗУ равняется всего лишь 1 ГБ, а пользовательское хранилище составляет 8 ГБ, но есть конфигурация с 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ. В нашем случае менее 300 МБ ОЗУ в реальности остаются свободными, а для пользователя доступно менее 4 ГБ хранилища — этого, конечно, очень мало.

Есть возможность расширения встроенной памяти за счет установки карт microSD, и для этого не придется вынимать ни одну из SIM-карт. На практике наша проверочная карта Transcend Premium microSDXC UHS-1 объемом 128 ГБ уверенно распозналась устройством. Можно отформатировать карту памяти так, чтобы устанавливать и переносить на нее приложения.

MediaTek MT6580 в Doogee Shoot 2 — это дешевая платформа, старенькая и маломощная, с отсталыми процессорными ядрами Cortex-A7, малым количеством оперативной памяти и столь же слабым видеоускорителем. Современные тесты 3DMark Ice Storm Sling Shot и GFX Benchmark смартфону просто недоступны ввиду того, что видеоускоритель не поддерживает OpenGL ES 3.1, запускаются лишь самые старые, с OpenGL ES 2.0. Doogee Shoot 2 пока еще справляется с основными задачами смартфона, и даже можно поиграть в нетребовательные игры, но запаса для будущих обновлений у его аппаратной начинки нет.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.



Doogee Shoot 2

(MediaTek MT6580) Leagoo M5 Plus

(MediaTek MT6737) Micromax Canvas Juice A1

(Qualcomm Snapdragon 210) Wileyfox Swift 2

(Qualcomm Snapdragon 430) Doogee Y6

(MediaTek MT6750) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 24123 29450 21993 45277 40659 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 427/1238 534/1390 387/957 643/2120 586/2417

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).



Doogee Shoot 2

(MediaTek MT6580) Leagoo M5 Plus

(MediaTek MT6737) Micromax Canvas Juice A1

(Qualcomm Snapdragon 210) Wileyfox Swift 2

(Qualcomm Snapdragon 430) Doogee Y6

(MediaTek MT6750) 3DMark Ice Storm Sling Shot

(больше — лучше) — 103 — 295 323 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) — 3 — 11 8 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) — 1 — 4 3 GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 8 10 9 21 21 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 4 6 5 16 13

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.



Doogee Shoot 2

(MediaTek MT6580) Leagoo M5 Plus

(MediaTek MT6737) Micromax Canvas Juice A1

(Qualcomm Snapdragon 210) Wileyfox Swift 2

(Qualcomm Snapdragon 430) Doogee Y6

(MediaTek MT6750) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 1341 15994 16297 11250 11288 Google Octane 2

(больше — лучше) 2386 2507 1922 3146 3343 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 1881 1797 2170 1371 1570

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Видно, что нагрев больше локализован в верхней части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 37 градусов (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это не очень много.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

По результатам тестирования смартфон продемонстрировал не совсем привычный сценарий: в стороннем проигрывателе МХ проигрывались без проблем все без исключения проверочные файлы, в том числе звуковой формат АС3, в то время как штатный проигрыватель такой звук воспроизводить отказался.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080 24 fps, AC3 воспроизводится нормально видео воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080 24 fps, AAC воспроизводится с небольшими задержками воспроизводится с небольшими задержками 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080 24 fps, AC3 воспроизводится с небольшими задержками видео воспроизводится с небольшими задержками, звука нет

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Интерфейса MHL, как и Mobility DisplayPort, мы в данном смартфоне не обнаружили, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона среднее, однако в большинстве случаев, и если ограничиться типичными для кино частотами кадров, кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков. Отметим, что в случае файлов 60 кадр/с как минимум 6 кадров за секунду пропускаются, но чаще — больше, и по несколько подряд. Причина — в нетипично низкой частоте обновления экрана, равной 54 Гц. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1280 на 720 пикселей (720p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, один к одному по пикселям, то есть в исходном разрешении. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235: в тенях всего пара оттенков сливаются с черным, а в светах отображаются все градации.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в Doogee Shoot 2, имеет относительно большую емкость: 3360 мА·ч, если верить спецификациям. При таком аккумуляторе, маломощной нетребовательной аппаратной платформе и экране с низким разрешением смартфон, конечно, мог бы продемонстрировать и более выдающиеся результаты. У Doogee Shoot 2 в этом плане ничего особенного, уровень автономности средний. Пару дней в щадящем режиме или день в насыщенных событиями условиях аппарат продержаться способен, но не более того. Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Doogee Shoot 2 3360 мА·ч 16 ч. 30 м. 9 ч. 30 м. 5 ч. 50 м. Leagoo M5 Plus 2500 мА·ч 9 ч. 30 м. 7 ч. 00 м. 3 ч. 40 м. Micromax Canvas Juice A1 4000 мА·ч 19 ч. 00 м. 14 ч. 00 м. 7 ч. 00 м. Doogee Y6 3200 мА·ч 16 ч. 00 м. 12 ч. 30 м. 4 ч. 50 м. Wileyfox Swift 2 2700 мА·ч 11 ч. 30 м. 9 ч. 00 м. 5 ч. 00 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора более 16,5 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат функционирует не менее 9,5 часов, это очень хороший результат. В режиме 3D-игр смартфон работает до 6 часов.

Смартфон не поддерживает быструю зарядку, комплектный сетевой адаптер полностью заряжает батарею начальным током 1 А при напряжении 5 В в течение 3 часов. Беспроводная зарядка также не поддерживается.

Итог

Doogee Shoot 2 получился не слишком выдающимся, как, впрочем, и можно было ожидать. Этот простенький мобильный аппарат с ценой в 4 тысячи рублей можно похвалить за наличие 7-й версии Android, сканера отпечатков пальцев и двойной основной камеры (качество съемки на которую просто позорное). С другой стороны, полезно было бы иметь поддержку LTE, коей здесь нет вовсе, и стабильную работу системы, об оптимизации которой разработчики не смогли позаботиться. Правда, есть надежда, что, как это часто бывает со скороспелыми китайскими аппаратами, с выходом обновленных прошивок он начнет работать стабильно. Тогда смартфон можно будет рассматривать в качестве бюджетного варианта для приобретения, пока же, учитывая многочисленные огрехи в работе системы, целесообразность такой покупки находится под вопросом.