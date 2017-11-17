Обзор смартфона Alcatel Pop 4 (6) с 6-дюймовым экраном и металлическим корпусом

Оглавление

Линейка Alcatel Pop 4 пополнилась очередным смартфоном. Эта серия довольно быстро разрослась в целое семейство мобильных устройств с самыми различными размерами, и чтобы не запутаться, разработчики стали добавлять каждой новинке в название цифру, соответствующую размеру диагонали экрана. Учитывая обязательную приставку «Pop 4», в целом это выглядит не очень изящно, но достаточно практично: теперь в линейке имеются планшет Alcatel Pop 4 (10) c экраном диагональю 10,1 дюйма и 7-дюймовый планшетофон Alcatel Pop 4 (7). Герой сегодняшнего обзора относится к разряду относительно недорогих смартфонов с увеличенным размером экрана (6 дюймов) и средними характеристиками. Согласно принятому правилу, ему было присвоено название Alcatel Pop 4 (6).

Основные характеристики Alcatel Pop 4 (6) (модель 7070X)

SoC MediaTek MT6755М (Helio P10), 8 ядер ARM Cortex-A53 @1,8 ГГц

GPU Mali-T860 (МР2)

Операционная система Android 6.0

Сенсорный дисплей IPS 6″, 1920×1080, 367 ppi

Оперативная память (RAM) 2 ГБ, внутренняя память 16 ГБ

Поддержка Nano-SIM (1 шт.)

Поддержка microSD до 32 ГБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (900/1900/2100 МГц)

Сети LTE Cat.4 FDD (B3,7,8,20,28)

Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 и 5 ГГц)

Bluetooth 4.1

GPS, A-GPS, Глонасс

Micro-USB, USB OTG

Основная камера 13 Мп, f/2,0, автофокус, видео 1080p

Фронтальная камера 5 Мп, f/2,8, фикс. фокус

Датчик приближения, освещения, акселерометр

Аккумулятор 3500 мА·ч

Размеры 161×82×8 мм

Масса 195 г

Средняя цена Alcatel Pop 4 (6) виджет Яндекс.Маркет Розничные предложения Alcatel Pop 4 (6) виджет Яндекс.Маркет

Внешний вид и удобство использования

Дизайн Alcatel Pop 4 (6) есть за что похвалить: аппарат выглядит аккуратно и привлекательно, и даже при огромном шестидюймовом экране он комфортно лежит в руке и вполне помещается в карманах одежды благодаря довольно тонкому и изящному корпусу с сильно закругленными углами в плане.

Элементы корпуса хорошо подогнаны друг к другу, включая пластиковые вставки сверху и снизу у металлического остова. Все вырезы и интерфейсные разъемы приходятся здесь именно на пластик.

Производитель решил не маскировать пластик под металл и даже не делал попыток визуально сблизить разные части корпуса: матовый пластик заметно отличается по текстуре и цвету от металлической крышки. Все элементы корпуса не маркие и не скользкие, аппарат не собирает отпечатки пальцев и не скользит в руке.

Металл задней стенки достаточно тонкий, на нем могут появиться вмятины — это хорошо заметно на снимке нашего тестового образца.

Задняя сторона корпуса привычно отдана под камеру со вспышкой и площадку дактилоскопического датчика. Камера с хромированным блестящим ободком не выпирает за пределы поверхности. Аппарат устойчив при прикосновениях к экрану, лежит на твердой поверхности, практически не покачиваясь.

К работе сканера отпечатков пальцев особых претензий нет, датчик срабатывает быстро и безошибочно. Палец можно подносить под любым углом, поддерживается регистрация любых пяти пальцев, можно повторно регистрировать один и тот же палец. Вспышка имеет два разноцветных светодиода, но светит не очень ярко.

Вся передняя панель прикрыта 2.5D-стеклом с покатыми краями. Над экраном привычно установлены сенсоры, глазок фронтальной камеры с собственной вспышкой, а также светодиодный индикатор событий, имеющий детальные ручные настройки в соответствующем разделе.

Под экраном нет привычных аппаратных кнопок, кнопки здесь только на экране. Но по крайней мере, производитель учел этот факт и оставил снизу под экраном достаточно тонкую полоску свободного пространства, отчего передняя панель в целом выглядит современно и привлекательно. Если дисплей выключен, то он сливается с черными фрагментами рамки по бокам, отчего создается эффект пресловутой «безрамочности» корпуса, но на самом деле ничего похожего. Рамка вокруг экрана есть, и она вполне стандартная.

Основной динамик здесь выведен в нижний торец, он скрывается за рядом отверстий, проделанных в пластике, а вот за симметрично расположенными отверстиями по другую сторону от центрального разъема Micro-USB ничего нет. Разъем Micro-USB поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG.

Верхний торец привычно отдан под 3,5-миллиметровый выход на наушники, а маленькое отверстие вспомогательного микрофона вынесено на тыльную сторону корпуса, ближе к площадке дактилоскопического датчика.

Карточки в Alcatel Pop 4 (6) вставляются в боковой разъем, на салазки можно установить карту Nano-SIM и карту microSD. Наш тестовый образец поддерживал работу только с одной SIM-картой.

К кнопкам на боковой грани нет никаких претензий: клавиши крупные, легко нащупываются вслепую, довольно податливые, но имеют отчетливый пружинистый ход. Клавиша питания имеет выраженные насечки для удобства различения. Кнопки у данной модели действительно весьма приятны для управления, это один из очевидных плюсов.

Alcatel Pop 4 (6) представлен всего в двух цветовых решениях: темно-сером (графитовый), а также золотистом. У серого варианта передняя панель под стеклом черная, а у золотистого корпуса она белая, других отличий нет.

Экран

Alcatel Pop 4 (6) оснащен дисплеем IPS, прикрытым 2.5D-стеклом с покатыми краями. Физические размеры экрана составляют 75×133 мм при диагонали 6 дюймов. Разрешение — 1920×1080, плотность точек составляет около 367 ppi. Рамка вокруг экрана с учетом крупных габаритов самого корпуса смотрится довольно узкой: по бокам всего по 3 мм, снизу — 14 мм, сверху — 13 мм.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или использовать автоматическую настройку, основанную на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 5 одновременных касаний мультитач.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов, антибликовые свойства экрана не хуже, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Alcatel Pop 4 (6), далее их можно различать по размеру):

Экран у Alcatel Pop 4 (6) такой же темный (яркость по фотографиям 112 у обоих). Двоение отраженных объектов в экране Alcatel Pop 4 (6) очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее — между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана, видимо, есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие, но эффективность его низкая, и все же следы от пальцев удаляются легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 400 кд/м², минимальное — 14 кд/м². Максимальная яркость высокая, значит, учитывая отличные антибликовые свойства, читаемость даже в солнечный день вне помещения могла бы быть на хорошем уровне, но это не так, реальная яркость обычно гораздо ниже, объяснения приведены далее по тексту. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится левее глазка фронтальной камеры). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости. Если он на 100%, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 50 кд/м² (чуть высоковато), при 50% — до 14 кд/м² (нормально), а при 0% — до 2,6 кд/м² (слишком темно). При этом независимо от положения ползунка регулировки яркости в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) и в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) яркость повышается до 400 кд/м² (что для офиса высоковато). Получается, что функция автоподстройки яркости работает неадекватно. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана.

В данном смартфоне используется матрица типа IPS. На микрофотографии можно разглядеть типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Alcatel Pop 4 (6) и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

На экране Alcatel Pop 4 (6) насыщенность цветов естественная, изображение чуть затемнено, цветовой баланс немного отличается от баланса экрана Nexus 7.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, но у Alcatel Pop 4 (6) контраст уменьшился в гораздо большей степени из-за очень сильного уменьшения яркости.

И белое поле:

Яркость под углом у экранов уменьшилась (как минимум в 5 раз, исходя из разницы в выдержке), но у Alcatel Pop 4 (6) падение яркости гораздо больше. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется слабо, однако это связано с общим снижением яркости, поэтому не является достоинством. Черный цвет под углом имеет слегка синеватый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении одинаковая!):

И под другим углом:

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля плохая:

Контрастность (примерно в центре экрана) высокая — порядка 1000:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 24 мс (12 мс вкл. + 12 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 34 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 3,33, что существенно выше стандартного значения 2,2, но это не имеет никакого значения (см. ниже).

В данном аппарате есть очень агрессивная динамическая подстройка яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения — на темных в среднем изображениях яркость подсветки сильно уменьшается. В итоге полученная зависимость яркости от оттенка (гамма-кривая) не соответствует гамма-кривой статичного изображения, так как измерения проводились при последовательном выводе оттенков серого почти на весь экран. По этой причине ряд тестов — определение контрастности и времени отклика, сравнение засветки черного под углами — мы проводили (впрочем, как и всегда) при выводе специальных шаблонов с неизменной средней яркостью, а не однотонных полей во весь экран. Вообще такая неотключаемая коррекция яркости ничего кроме вреда не приносит, поскольку постоянная смена яркости экрана как минимум может вызывать некоторый дискомфорт, снизить различимость градаций в тенях в случае темных изображений и читаемость экрана на ярком свету, так как на не самых светлых в среднем изображениях яркость подсветки занижается, а ее и так не избыток. Например, при выводе черного поля на одной половине экрана и белого на другой максимальная яркость составляет всего 186 кд/м².

Цветовой охват близок к sRGB:

Спектры показывают, что светофильтры матрицы в умеренной степени подмешивают компоненты друг к другу:

В итоге цвета имеют естественную насыщенность. Баланс оттенков на шкале серого более-менее нормальный, так как цветовая температура не намного выше стандартных 6500 К, и отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) составляет примерно 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом цветовая температура и ΔE мало изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)







В этом устройстве есть возможность выбрать один из трех профилей и попытаться подправить цветовую температуру.

Смысла в этом ноль, так как в профиле Яркий сильно задирается цветовой контраст, что выглядит ужасно, а в профиле Естественный видимым изменением является только снижение яркости. Ползунок цветовой температуры также бесполезен, поскольку его сдвиг мало меняет собственно цветовую температуру, в основном просто растет ΔE. Отметим, что в описании настроек этого аппарата есть бредовая аргументация снижения интенсивности синей компоненты: якобы синий свет вызывает повреждение глаз. Напомним, что единственный вред, который может причинить слишком яркий свет от экрана, это нарушение циркадного ритма, да и то экран для этого должен быть очень ярким.

Подведем итоги: формально экран имеет высокую максимальную яркость, но в реальности она ниже из-за агрессивной динамической подстройки яркости подсветки, поэтому, даже несмотря на отличные антибликовые свойства, устройством с большим трудом можно будет пользоваться в реальной жизни вне помещения летним солнечным днем. Для условий полной темноты можно установить комфортный уровень яркости. Есть и режим с автоматической подстройкой яркости, но работает он неадекватно. К достоинствам экрана нужно отнести отсутствие мерцания, а также близкий к sRGB цветовой охват и приемлемый цветовой баланс. К значимым недостаткам мы отнесем слабое олеофобное покрытие, очень сильное снижение яркости под углом, плохую равномерность черного поля, а также неотключаемую динамическую подстройку яркости подсветки. Качество экрана невысокое.

Камера

Фронтальная камера делает снимки с максимальным разрешением 5 Мп и имеет объектив (f/2,8) с фиксированным фокусом. Фронтальная камера в этом смартфоне снабжена собственной вспышкой, что встречается нечасто. Однако порадоваться этому факту не получится, потому что качество снимков очень скромное, детализация низкая.

Основная камера использует модуль с 13-мегапиксельным сенсором и объектив с максимальной диафрагмой f/2,0, она оснащена неспешным автофокусом. Управление простое и удобное, есть выделенный режим HDR, а также простенький ручной режим с изменяемыми значениями светочувствительности (до ISO 1600), баланса белого, экспокоррекции. Из дополнительных особенностей у камеры есть возможность сканирования QR-кодов и режим ретуши сделанных снимков.

Камера может снимать видео в максимальном разрешении до Full HD @30 fps, функции стабилизации нет. Не считая того, что съемка на ходу с рук выходит дерганой, с видеосъемкой камера справляется неплохо: резкость, цветопередача и детализация в норме, артефактов в изображении нет, видеоряд плавный, без рывков. Звук записывается чисто, четко различим, система шумоподавления со своими задачами справляется неплохо.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

Резкость по полю кадра и по планам неплохая, хотя на средних планах уже заметно вмешивается программа. Неплохая резкость на дальних планах. С макросъемкой камера справляется. Текст отработан неплохо. Большие зоны нерезкости по углам кадра. Детали сливаются уже на средних планах.

Камера имеет множество недостатков. Практически на всех кадрах заметны большие зоны нерезкости. Программа зачастую ведет себя слишком агрессивно и портит детали на всех планах. Да и цветопередача с динамическим диапазоном оставляют желать лучшего. В итоге камеру можно рекомендовать только для нетребовательной документальной съемки.

Телефонная часть и коммуникации

Alcatel Pop 4 (6) поддерживает все 3 диапазона, используемых в России (Band 3, 7, 20) частот LTE FDD Cat.4 (скорость скачивания до 150 Мбит/c). В пределах городской черты московского региона аппарат ведет себя уверенно, качество приема сигнала нареканий не вызывает.

Смартфон поддерживает оба диапазона Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), есть Bluetooth 4.1. Можно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth. А вот поддержки NFC у аппарата нет. Навигационный модуль работает и с GPS (с A-GPS), и с отечественной Глонасс, но без поддержки китайской Beidou. Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение первых десятков секунд. Точность позиционирования не вызывает нареканий. К сожалению, магнитного компаса, необходимого для навигационных программ, в аппарате не нашлось, хотя официальные характеристики на фирменном сайте обещают его наличие.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial. Настройки сортировки и отображения контактов из телефонной книги стандартны для Android. В разговорном динамике голос знакомого собеседника в целом узнаваем, звук удовлетворительный. Виброзвонок не очень мощный.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы используется Google Android не самой уже свежей версии 6.0 без какой-либо собственной оболочки. Есть возможность обновления по воздуху (ОТА). Альтернативного интерфейса, как такового, здесь нет. Тем не менее, значительно расширена работа с жестами, добавлена возможность пробуждения экрана постукиванием, реализовано снятие скриншота жестом трех пальцев и переворот корпуса для приглушения сигнала вызова. Естественно, есть выбор разнообразных альтернативных тем оформления, также можно переназначать местами кнопки в панели и уменьшать рабочую площадь экрана для удобства управления пальцами одной руки.

Сторонних приложений предустановлено немало: комплексная утилита Boost, браузер Opera Mini, пакет для работы с офисными программами WPS Office, приложения Яндекс, полный набор клиентов социальных сетей. Кроме того, традиционно для Alcatel имеется еще и собственный Центр приложений, в котором можно бесплатно скачать множество интересных программ, в том числе и кое-какие платные игры. В качестве клавиатуры предустановлена SwiftKey с возможностью безотрывного ввода.

Для прослушивания музыки используется собственный плеер с широким набором настроек и аудиоэффектов Waves MaxxAudio. Тем не менее, и в наушниках, и через динамик аппарат звучит довольно банально, звук средней громкости, не впечатляет чистотой, густотой и насыщенностью, все на среднем уровне. Диктофон демонстрирует среднюю чувствительность. Имеется FM-радио, работающее с подключенными в качестве антенны наушниками.

Производительность

Аппаратная платформа Alcatel Pop 4 (6) строится на однокристальной 64-битной системе MediaTek MT6755М, выполненной по 28-нанометровой технологии. Это урезанная версия MT6755 (Helio P10), здесь старшие ядра ARM Cortex-A53 имеют частоту 1,8 ГГц, а не 1,95 ГГц (всего CPU-ядер восемь, 4@1,8 ГГц + 4@1,0 ГГц). За обработку графики отвечает двухъядерный GPU Mali-T860. Объем оперативной памяти составляет всего лишь 2 ГБ, а встроенной флэш-памяти — 16 ГБ. Из них свободно 10 ГБ хранилища и в среднем около 600 МБ ОЗУ. По этим характеристикам смартфон не тянет даже на средний класс.

Есть возможность расширения памяти за счет установки карты microSD, можно устанавливать приложения на карту памяти. Есть возможность подключать внешние флэш-накопители в режиме USB OTG.

Helio P10 — популярная на данный момент платформа, предназначенная для смартфонов среднего уровня. Это не совсем уж бюджетное решение, платформа даже в таком урезанном виде набирает более 45К очков в тесте AnTuTu. Она немного уступает такой же среднеуровневой SoC Qualcomm Snapdragon 625, оказывается посередине между ней и более низкой по уровню и производительности Snapdragon 430. Особых претензий к платформе нет, смартфон пока уверенно справляется с основными задачами, в том числе и зрелищными играми. Mortal Kombat X, например, идет на смартфоне без заметных притормаживаний, поиграть можно с комфортом.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.

Alcatel Pop 4 (6)

(MediaTek Helio P10 (MT6755М)) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) Lenovo K6 Note

(Qualcomm Snapdragon 430) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) Xiaomi Redmi 4X

(Qualcomm Snapdragon 435) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 46483 56991 44418 63146 43239 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 708/2762 787/3300 635/2071 831/4092 683/2063

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).

Alcatel Pop 4 (6)

(MediaTek Helio P10 (MT6755М)) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) Lenovo K6 Note

(Qualcomm Snapdragon 430) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) Xiaomi Redmi 4X

(Qualcomm Snapdragon 435) 3DMark Ice Storm Sling Shot ES 3.1

(больше — лучше) 318 378 288 466 292 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1

(Onscreen, fps) 4 5 4 6 10 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1

(1080p Offscreen, fps) 4 5 4 6 4,5 GFXBenchmark T-Rex ES 2.0

(Onscreen, fps) 14 19 15 22 26 GFXBenchmark T-Rex ES 2.0

(1080p Offscreen, fps) 14 19 16 23 16

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.

Alcatel Pop 4 (6)

(MediaTek Helio P10 (MT6755М)) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) Lenovo K6 Note

(Qualcomm Snapdragon 430) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) Xiaomi Redmi 4X

(Qualcomm Snapdragon 435) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 11255 9587 11298 8179 10848 Google Octane 2

(больше — лучше) 3497 4428 3191 5036 3375 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 1709 1084 1365 877 1297

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Нагрев больше локализован в верхней части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 36 градусов (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это не очень много.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный плеер 1080p H.264 MKV, H.264, 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264, 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265, 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.265 MKV, H.265, 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально воспроизводится нормально, звука нет

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Интерфейса MHL, как и Mobility DisplayPort, мы в данном смартфоне не обнаружили, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. Отметим, что в случае файлов 60 кадр/с обычно один кадр за секунду выводится дольше остальных. Причина — в чуть увеличенной частоте обновления экрана, равной 61 Гц. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1920 на 1080 пикселей (1080p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, один к одному по пикселям, то есть в исходном разрешении. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235: в тенях всего пара оттенков сливаются с черным, а в светах отображаются все градации.

Время автономной работы

Несъемная литий-полимерная аккумуляторная батарея, установленная в Alcatel Pop 4 (6), имеет среднюю по современным меркам емкость в 3500 мА·ч, но даже от такой батареи мы ждали более впечатляющих результатов автономности. В реальности же во всех сценариях использования аппарат демонстрирует едва удовлетворительный результат, В нормальном среднестатистическом режиме работы герой обзора продержится без подзарядки не дольше дня — очевидно, сказывается более крупный, чем обычно, экран с достаточно высоким разрешением и не самая экономичная SoC.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования энергосберегающих функций, хотя таковые в аппарате, естественно, имеются.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Alcatel Pop 4 (6) 3500 мА·ч 11 ч. 00 м. 7 ч. 50 м. 4 ч. 40 м. Honor 6X 3340 мА·ч 15 ч. 00 м. 10 ч. 20 м. 4 ч. 40 м. Lenovo K6 Note 4000 мА·ч 20 ч. 30 м. 14 ч. 00 м. 6 ч. 30 м. Asus Zenfone 3 3000 мА·ч 12 ч. 00 м. 9 ч. 40 м. 6 ч. 30 м. Xiaomi Redmi 4X 4100 мА·ч 19 ч. 50 м. 15 ч. 30 м. 9 ч. 00 м.

Беспрерывное чтение в программе FBReader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) длилось до полного разряда аккумулятора около 11 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат функционирует менее 8 часов. В режиме 3D-игр смартфон не смог перевалить отметку в 5 часов, но тут многое, конечно, зависит от конкретной игры.

От стандартного сетевого адаптера с максимальным выходным током 2 А смартфон заряжается в течение 2 часов 15 минут током 1,85 А при напряжении 5 В. Беспроводная зарядка не поддерживается.

Итог

Не очень мощная SoC MediaTek Helio P10, да еще и в урезанной модификации, невысокое качество 6-дюймового экрана, скромные возможности камеры и звуковой системы, едва удовлетворительная автономность — все это довольно существенные недостатки, на которые стоит обратить внимание при покупке смартфона Alcatel Pop 4 (6) ценой в 14 тысяч рублей. Не совсем понятна ситуация с поддержкой SIM-карт: пока что в продаже встречается лишь модель с поддержкой одной единственной SIM-карты, что для смартфона на Android вообще почти нонсенс. Также можно придраться к отсутствию NFC-модуля и магнитного компаса. Корпус симпатичный, но он не цельнометаллический. В общем, планшетофон Alcatel получился далеко не идеальным, даже со скидкой на невысокую цену.