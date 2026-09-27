Red Dead Redemption 2 запустили на iPhone 18 Pro — c почти 30 FPS

Разработчик Уилл Фауст показал работу ПК-версии Red Dead Redemption 2 прямо на iPhone 18 Pro. Игра запускается локально на смартфоне благодаря экспериментальному проекту Madeira и в последних сборках выдает производительность, близкую к 30 кадрам в секунду при разрешении около 720p. Важно, что вычисления выполняются не через облачный сервис и не с удаленного компьютера. Вся эмуляция происходит непосредственно на самом iPhone.

Madeira объединяет сразу несколько технологий, позволяющих запускать Windows-игры на iOS без джейлбрейка. Проект использует порт Wine для совместимости с Windows, FEX-Emu для перевода инструкций x86-64 в ARM64 и DXMT, который преобразует графические команды Direct3D 11 в Metal.

Первые попытки запустить RDR 2 сопровождались однозначной частотой кадров и многочисленными графическими артефактами. После серии оптимизаций разработчику удалось заметно повысить производительность, хотя до полностью стабильного игрового процесса проекту еще далеко. Предстоит улучшить графику, скорость работы и управление на сенсорном экране.

Одной из ключевых проблем стала оперативная память. В Madeira появился механизм, напоминающий файл подкачки: часть данных временно переносится из ОЗУ во встроенную память смартфона. Благодаря этому потребление памяти удалось удержать примерно на уровне 7,6 ГБ, что потенциально позволяет запускать игру даже на iPhone с 8 ГБ оперативной памяти.

Разработчики уже протестировали и другие ПК-игры — Grand Theft Auto V, Fallout 4, а также 32-битные Dead Space, Mirror's Edge и Far Cry 3. Более легкие проекты, такие как Thumper и Ultrakill, также работают через Madeira.

Пока проект остается экспериментальным. Его нельзя установить из App Store, поскольку для высокой производительности требуется JIT-компиляция, использование которой Apple ограничивает. Поэтому Madeira приходится устанавливать вручную и отдельно активировать поддержку JIT.

На данном этапе запуск Red Dead Redemption 2 скорее демонстрирует вычислительные возможности современных iPhone и прогресс эмуляции Windows на iOS, чем предлагает полноценную замену портативному игровому ПК.