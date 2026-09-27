Mazda представила кроссовер CX-6e Laser Edition 2027: 258 л.с., запас хода до 600 км, лидар и топовое оснащение — 167 тыс. юаней (2,1 млн рублей)

Это стоимость чисто электрической версии, а топовый гибрид еще дешевле — 161 тыс. юаней (2,02 млн рублей)

Mazda начала продажи кроссовера EZ-60 Laser Edition 2027 модельного года в Китае (в Европе модель известна как CX-6e). Линейка включает девять комплектаций с последовательной гибридной и полностью электрической силовой установкой, а новые версии Laser Edition впервые получили лидар. В рамках ограниченной акции цены составляют от 114 до 167 тыс. юаней — примерно 1,43–2,10 млн рублей.

Главным отличием комплектаций Laser Edition стал установленный на крыше лидар. Он расширяет возможности комплекса помощи водителю, включая навигацию по городским дорогам и автомагистралям, автоматическую парковку и дополнительные функции активной безопасности.

Внешность кроссовера практически не изменилась. EZ-60 сохранил скрытые дверные ручки, электронные боковые зеркала, покатую линию крыши. Габариты автомобиля составляют 4850 × 1935 × 1620 мм при колесной базе 2902 мм.

В оснащении машины —26,45-дюймовый дисплей и 50-дюймовый проекционный дисплей, а также передние кресла с режимом «нулевой гравитации», обогревом и вентиляцией.

Последовательный гибрид оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем, который работает исключительно как генератор, и электромотором мощностью 258 л.с. с крутящим моментом 290 Н·м. На чистом электричестве автомобиль способен проехать до 200 км.

Полностью электрическая версия развивает те же 258 л.с., имеет задний привод и литий-железо-фосфатную батарею. Максимальный запас хода — 600 км (по китайскому циклу CLTC).