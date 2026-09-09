OpenAI и Samsung вместе создают процессоры нового поколения

OpenAI усиливает сотрудничество с Samsung Electronics в области полупроводников и корпоративного искусственного интеллекта. На пресс-конференции в Сеуле генеральный директор OpenAI Korea Харрисон Ким заявил о совместном создании чипов.

«Одной из областей, где мы добились наибольшего прогресса и получили наибольшее признание со стороны Samsung Electronics, является наше совместное производство и исследования в области разработки чипов следующего поколения», — заявил Харрисон Ким, не вдаваясь в подробности.

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Еще одним направлением сотрудничества стало внедрение ChatGPT внутри Samsung. По словам Кима, сотрудники корейского подразделения и зарубежных офисов компании используют ИИ-сервис в исследованиях и разработках, маркетинге и продажах.

OpenAI в последние месяцы активно развивает собственную аппаратную платформу, стремясь снизить зависимость от сторонних поставщиков ускорителей. В июне компания представила первый специализированный ИИ-чип Jalapeno, разработанный совместно с Broadcom. Он предназначен прежде всего для инференса — обработки запросов и формирования ответов в таких сервисах, как ChatGPT.