Об увольнении Сэма Альтмана из OpenAI уже сняли фильм. В нём сыграл Юра Борисов

Кинокомпания Neon выпустила трейлер фильма «Искусственный» (Artificial), посвященного OpenAI и одному из самых громких корпоративных конфликтов последних лет.

Режиссером картины выступил Лука Гуаданьино, а главную роль Сэма Альтмана исполнил Эндрю Гарфилд. Сюжет расскажет о событиях 2023 года, когда совет директоров OpenAI неожиданно отстранил своего генерального директора от должности.

В минутном ролике Альтман оказывается в необычном бункере, стены которого увешаны оружием, а вокруг сложены запасы провизии. На протяжении большей части трейлера звучит его монолог о будущем искусственного интеллекта и последствиях технологической революции.

Кульминацией становится противостояние Альтмана с Ильей Суцкевером, одним из основателей OpenAI и участников событий, приведших к его отстранению. Его сыграл российский актер Юра Борисов, ранее номинированный на «Оскар».

Премьера «Искусственного» ожидается в кинотеатрах на Рождество 2026 года.