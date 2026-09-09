«К концу десятилетия он может нас всех уничтожить». Исследователь из Anthropic не захотел участвовать в гонке ИИ и уволился

Бывший исследователь из Anthropic Джейкоб Коксон ушел из компании, после чего начал публиковать в социальной сети X различные сообщения. Он опасается, что гонка в области ИИ приведет к созданию систем, которые уничтожат человечество.

«Никакая другая человеческая деятельность не представляет такой опасности», — заявил Джейкоб Коксон.

Он заявил, что не хочет участвовать в конкуренции, в которой компании соревнуются друг с другом за достижение такого состояния, когда люди больше не смогут контролировать ИИ.

Сегодня я уволился из Anthropic. Последние три года я занимался исследованиями в области предварительного обучения в OpenAI и Anthropic. Ни одна из компаний не действует ответственно. Они несутся прямиком к самосовершенствующемуся сверхинтеллекту и играют с нашими жизнями. Мои мысли ниже. Джейкоб Коксон

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«Мне кажется, мы не на верном пути, чтобы предотвратить глобальную гонку, для чего могут потребоваться дорогостоящие меры, такие как временный запрет на улучшение возможностей моделей», — написал он.

Не стоит недооценивать мощь этих технологий. Вскоре это будут сверхчеловеческие системы, способные взламывать что угодно, совершать революцию в любой области за одну ночь и получать реальную власть и ресурсы. Мы все стали свидетелями прогресса в каждой из этих областей, и прогресс не замедляется. Джейкоб Коксон

Роль Коксона в Anthropic заключалась в «обучении новых моделей ИИ путем обработки ими огромных объемов данных», то есть в предварительном обучении моделей.