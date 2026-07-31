9000 мАч, 100 Вт, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, IP69 и частичка OnePlus 13. Появились первые подробности о дизайне OnePlus 16

В Сети «расшифровали» первый тизер будущего флагмана OnePlus — OnePlus 16. Смартфон может вернуться к круглому блоку камеры, который был в OnePlus 13 (потом компания, напомним, перешла на камеры в прямоугольном блоке).

OnePlus 13. Изображение: OnePlus

По данным отраслевых источников, OnePlus 16 оснастят 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления до 185 Гц и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под экраном.

Смартфону также приписывают аккумулятор емкостью около 9000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт. В основу аппаратной платформы ляжет SoC Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Среди других предполагаемых характеристик — ColorOS 17 на базе Android 16, мощный вибромотор, симметричные стереодинамики и защита корпуса по стандартам IP68 и IP69.

По предварительной информации, официальный анонс OnePlus 16 может состояться в Китае в начале октября.