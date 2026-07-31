Июль еще на закончился, а у Samsung уже готова августовская прошивка One UI для Galaxy S25

Прошивка получила новый индекс и обновленный загрузчик

Мобильные телефоны

Для смартфонов серии Samsung Galaxy S25 была обнаружена первая тестовая прошивка One UI 8.5 с августовской датой сборки.

Информацией поделился авторитетный инсайдер и редактор SamMobile Тарун Ватс, опубликовавший сведения о внутренней версии программного обеспечения для корейской модификации устройств.

Изображение Grok

Новая тестовая сборка получила номер S938NKSSCCZH1/S938NOKRCCZH1 и пришла на смену более ранней версии с индексом BCZG3. Одним из наиболее заметных изменений стало обновление версии загрузчика — его индекс изменился с B на C.

Опубликованный скриншот также подтверждает внутренние обозначения новой версии, включая номер сборки S938NKSSCCZH1, код CSC S938NOKRCCZH1 и обновленную версию модема.

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