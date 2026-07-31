Кнопочный телефон Nokia 100 (2026) получит «змейку», фонарик, FM-радио и защиту IP54

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В Сети появились характеристики будущего кнопочного телефона Nokia 100 (2026), который, по данным инсайдера smashx_60, готовит компания HMD. Новинка ориентирована на любителей максимально простых устройств и во многом продолжает традиции классических моделей Nokia.

Сообщается, что телефон получит 1,8-дюймовый LCD-экран, чип SC6531E, операционную систему S30+, аккумулятор емкостью 1020 мА•ч, а также поддержку карт памяти microSD объемом до 32 ГБ.

Фото HMD/smashx_60

В оснащение войдут VGA-камера, Bluetooth 4.2, FM-радио, разъем 3,5 мм для наушников, встроенный фонарик и поддержка сетей GSM 2G. Корпус будет соответствовать степени защиты IP54, а покупателям предложат черную, голубую и фиолетовую версии.

Также утверждается, что в телефоне сохранится легендарная игра «Змейка». Впрочем, пользователи уже обратили внимание, что Nokia 100 (2026) очень похож по характеристикам на старые модели Nokia из прошлого десятилетия.