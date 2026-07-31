Уже более 1 млн подключений и 1 петабайта данных. Emirates полностью отказывается от Viasat ради Starlink: интернет Илона Маска появится почти на 232 самолетах

Авиакомпания Emirates решила отказаться от оборудования Viasat GX Aviation на новых самолетах Airbus A350 и полностью перейти на спутниковый интернет Starlink. Таким образом перевозчик намерен унифицировать систему бортового подключения к интернету на своем авиапарке.

Все новые Airbus A350 будут оснащаться терминалами Starlink вместо оборудования Viasat. Сервис уже работает на десятках Boeing 777 авиакомпании, а также постепенно внедряется на самолетах Airbus A380. К середине 2027 года Emirates рассчитывает оборудовать спутниковым интернетом Starlink около 232 воздушных судов.

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С момента запуска сервиса пассажиры Emirates выполнили уже более 1 млн подключений к сети Starlink, а суммарный объем переданных данных превысил 1 петабайт.