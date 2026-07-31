Tesla назвала ложью слухи о продаже бизнеса в Китае

Tesla опровергла сообщения о том, что рассматривает продажу своего бизнеса в Китае для подготовки к возможному объединению со SpaceX. Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что Илон Маск якобы поручил руководству Tesla четко разделить американское и китайское направления бизнеса. По данным издания, менеджерам также якобы было поручено подготовиться к возможному выделению китайских операций, а среди рассматриваемых вариантов назывались продажа, выделение в отдельную структуру или даже закрытие бизнеса. Однако в комментарии TechWeb представители Tesla назвали эту информацию ложной.

Изображение: Tesla

Слухи появились спустя несколько недель после интервью президента SpaceX Гвинн Шотвелл телеканалу CNBC. Тогда она заявила, что Tesla и SpaceX движутся к схожим долгосрочным целям и не исключила, что в будущем между компаниями может возникнуть более тесное взаимодействие. Вместе с тем Шотвелл подчеркнула, что сейчас ее внимание сосредоточено на текущей работе SpaceX, а не на возможном объединении компаний.

Tesla и SpaceX уже давно связаны общим руководством и сотрудничают по ряду проектов. В частности, компании участвуют в программе Terafab стоимостью около $55 млрд, целью которой является разработка полупроводников для спутников SpaceX, роботакси Tesla и человекоподобных роботов.

Китай — второй по значимости рынок для Tesla после США: в первой половине 2026 года 18% продаж пришлись именно на него.