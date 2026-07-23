Гигантский Gigabay, где будут собирать тысячу Starship в год, показали вместе с Super Heavy и Starship

Новое фото со Starbase в Техасе показывает, насколько сильно изменился внешний вид космодрома SpaceX.

На фото видны парочку ускорителей Super Heavy и космических кораблей Starship, а в центре кадра возвышается огромная металлическая конструкция Gigabay — новый производственный корпус, предназначенный для масштабной сборки будущих кораблей.

Фото cnunezimages

К июлю 2026 года Gigabay уже поднялся на значительную высоту и стал одним из самых заметных объектов комплекса. По своим размерам он превосходит существующие производственные здания Megabay и постепенно превращается в главный элемент инфраструктуры для увеличения темпов выпуска Starship.

Ранее Илон Маск заявил, что это будет одно из крупнейших сооружений в мире, которое рассчитано на тысячу Starship в год. Точное количество собранных ракет в 2025 году неизвестно, но мы знаем, что компания SpaceX осуществила 5 тестовых пусков системы Starship (ускоритель Super Heavy + корабль Starship).

Ранее фотограф Max Evans из NASA Spaceflight запечатлел необычный момент на космодроме SpaceX Starbase в Южном Техасе: полный комплект Starship, состоящий из ускорителя Booster 20 и корабля Ship 40, показали на фоне ярко-оранжевого закатного неба.