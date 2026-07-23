Цифровой железный занавес: США полностью отрезают Huawei и ZTE от своих сетей

Теперь запрещено продавать в США оборудование, которое содержит компоненты от китайских компаний

Федеральная комиссия по связи США (FCC) 22 июля приняла новое правило, запрещающее продажу в Соединенных Штатах оборудования, содержащего ключевые компоненты от китайских компаний, таких как Huawei, ZTE и их дочерние предприятия.

Известно, что с 2022 года Федеральная комиссия по связи (FCC) включила китайские компании-производители телекоммуникационного оборудования, такие как Huawei и ZTE, в свой список запрещенных товаров. Ранее запрещалось только комплектное оборудование; оборудование, содержащее компоненты этих компаний, по-прежнему могло поступать на рынок США.

Председатель Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендан Карр заявил, что этот шаг полностью закроет лазейку в законодательстве, касающуюся компонентов, и устройства, содержащие логические функциональные аппаратные компоненты, произведенные китайскими компаниями, будут отклонены.

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Помимо устранения уязвимостей компонентов, Федеральная комиссия по связи (FCC) в последние месяцы предприняла ряд мер. В прошлом месяце она дополнительно запретила импорт оборудования от ряда китайских производителей, запрет вступил в силу 16 июля.

Тем временем Федеральная комиссия по связи (FCC), которая ранее запретила импорт дронов и маршрутизаторов, теперь предлагает запретить американским телекоммуникационным операторам устанавливать взаимосвязи с китайскими телекоммуникационными компаниями, что, по сути, потребует от соответствующих китайских компаний прекратить эксплуатацию своих центров обработки данных в Соединенных Штатах.

Для китайских компаний новые правила означают, что путь на рынок США через поставки комплектующих будет перекрыт. Блокада цепочек поставок ужесточается, что еще больше затрудняет выход на зарубежные рынки.