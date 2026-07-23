«Вояджер-1» почти за 50 лет пролетел расстояние, которое владельцы Tesla ежегодно проезжают на автопилоте

Инвестор Tesla Сойер Меррит (Sawyer Merritt) сообщает, что владельцы Tesla проезжают с включённой системой FSD Supervised около 13,7 млрд миль в год, что соответствует росту на 241% по сравнению с прошлым годом.

Это примерно 22 млрд км в год. Такой пробег эквивалентен 28 652 полётам туда и обратно между Землёй и Луной, что подчёркивает масштаб реального использования системы автономного вождения.

Если сравнить пробег Tesla с FSD Supervised с расстоянием, которое преодолел «Вояджер-1», масштаб выглядит еще более впечатляюще: «Вояджер-1» за почти 50 лет полёта удалился от Земли примерно на 25 млрд км.

Изображение Grok

Ранее Tesla сообщила, что владельцы электромобилей с системой FSD Supervised в Нидерландах, Эстонии, Бельгии, Литве и Дании уже суммарно проехали более 50 млн километров.

Компания отметила, что предыдущий рубеж в 20 млн километров был достигнут всего 7,5 недели назад. Таким образом, общий пробег с использованием системы увеличился в 2,5 раза за относительно короткий срок. В среднем автомобили с активированной FSD Supervised проезжали около 577 тыс. километров в сутки.